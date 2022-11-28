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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Политика ,  
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Турция заявила о сохранении претензий к участию Швеции и Финляндии в НАТО

У страны сохраняются претензии к тому, как Швеция и Финляндия исполняют условия соглашения о борьбе с Рабочей партией Курдистана, которая в Турции объявлена террористической Это является препятствием на пути в НАТО
Мевлют Чавушоглу
Мевлют Чавушоглу (Фото: Annegret Hilse / Getty Images)

И Швеции, и Финляндии еще нужно предпринять серию мер для выполнения подписанного с Анкарой меморандума по борьбе с терроризмом, который является условием для одобрения Турцией их членства в НАТО, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает NTV.

«Они еще не предприняли каких-то конкретных шагов. Они не оправдали конкретных ожиданий по вопросам экстрадиций и правовых норм. Наш президент также передал эти вопросы премьер-министру Швеции. В целом процесс идет позитивно, но есть еще действия, которые необходимо предпринять», — сказал министр. В основном претензии относятся к Швеции.

Чавушоглу сообщил, что завтра на саммите глав МИД стран НАТО в Бухаресте турецкая сторона проведет трехсторонние переговоры с представителями Швеции и Финляндии.

На фоне заявлений Турции поддержку членству Швеции и Финлянии в НАТО вновь выразила Венгрия. По словам премьера Виктора Орбана, Стокгольм и Хельсинки «не потеряют ни минуты членства в НАТО». Вопрос о членстве двух стран в альянсе будет поднята на первой же сессии венгерского парламента в новом году. После дачи согласия со стороны Венгрии Турция осталась последней из 30 членов НАТО, которые пока не выразили согласие на присоединение к нему новых членов.

Швеция и Финляндия подали заявку о вступлении в НАТО в мае, связав свое решение с началом военных действий на Украине. Турция выступила против членства обеих стран, обвинив их в пособничестве терроризму. Причиной стало то, что в обеих странах находили убежище представители Рабочей партии Курдистана, которую Турция считает террористической (в отличие от стран ЕС и России). Хельсинки и Стокгольмому пришлось заключить с Анкарой соглашение, в соответствии с которым они должны выдать Турции членов РПК и закрыть все организации на своих территориях, связанные с ее структурами.

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Теги
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
Турция Швеция Финляндия НАТО
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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