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Орбан заявил, что Венгрия одобрит вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Орбан заявил о согласии Венгрии одобрить вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Венгрия поддержит вступление Швеции и Финляндии в НАТО, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан на брифинге после встречи глав правительств Вышеградской группы (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия) в Словакии, передает Reuters.

Вопрос о ратификации соглашения, по словам Орбана, будет включен в повестку первой парламентской сессии 2023 года.

«Венгрия обязательно поддержит их (Швеции и Финляндии. — РБК) присоединение после того, как это сделает правительство, а также парламент», — сказал Орбан.

Парламентская сессия, как правило, начинается в середине февраля, уточняет агентство.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий со ссылкой на Орбана ранее сообщил, что венгерский парламент ратифицирует соглашение в рамках сессии. Его слова приводит TVN24 «Я обратился к господину премьеру Виктору Орбану с просьбой о максимально быстрой ратификации возможности вступления Финляндии и Швеции в НАТО. И я услышал такое обещание, что на первой парламентской сессии в следующем году, а это немного больше, чем через месяц, эта ратификация состоится», — говорил польский премьер.

Швеция и Финляндия подали заявки на членство в НАТО в мае 2022 года. Для того, чтобы обе страны стали членами блока, вступление должны поддержать все государства альянса. Турция и Венгрия пока не ратифицировали соглашение. Bloomberg ранее сообщал, что Будапешт может согласиться на вступление стран в НАТО до конца года,

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Правительство Венгрии внесло документ в парламент для ратификации 14 июля, однако он до сих пор не рассматривался. Глава венгерского МИДа Петер Сийярто указывал, что процесс затягивается, так как парламент вынужден обсуждать другие вопросы «из-за Брюсселя».

Будапешт на фоне обсуждений в ЕС новых пакетов антироссийских санкций добился, чтобы потолок цен на российскую нефть не распространялся на трубопроводные поставки, а в случае чрезвычайной ситуации — на морскую транспортировку. Венгрия не поддержала обсуждавшиеся санкции, так как они нанесли бы вред ее экономике, говорил Сийярто. Речь идет в том числе о поставках по трубопроводу «Дружба». «Это означает, что это не повлияет на Венгрию, если предложенный предел будет принят», — отмечал министр.

Кроме того, Будапешт добился исключения из-под санкций атомной энергетики. Сийярто подчеркивал, что ограничения не повлияют на строительство двух новых энергоблоков АЭС «Пакш».

Теги
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