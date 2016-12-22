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Суд Евросоюза подтвердил право Британии отказаться от Brexit
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Суд Евросоюза подтвердил право Британии отказаться от Brexit
Политика, 12:51
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Суд Евросоюза подтвердил право Британии отказаться от Brexit
Великобритания имеет право в одностороннем порядке остановить процесс выхода из ЕС. В Европейском суде считают, что для этого Лондон может воспользоваться положениями ст. 50 Лиссабонского договора
Фото: Henry Nicholls / Reuters

Великобритания может отменить Brexit в одностороннем порядке. Об этом сообщается в заявлении советника Европейского суда в Люксембурге Мануэля Кампоса Санчеса-Бордоны. По его словам, согласно ст. 50 Лиссабонского договора одна из сторон может отказаться от процесса выхода из Евросоюза.

Ответ Санчеса-Бордоны касательно Brexit последовал после того, как группа шотландских политиков попросила суд в Люксембурге уточнить, есть ли у Лондона право остановить процесс выхода из ЕС без согласия других европейских государств. Об этом сообщала газета The Guardian. Как отмечает Би-би-си, большинство жителей Шотландии в 2016 году проголосовали за сохранение Великобритании в составе ЕС.

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В конце ноября лидеры 27 стран ЕС согласовали договор о выходе Британии и политическую декларацию о будущих отношениях Брюсселя и Лондона. Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что Великобритания и Евросоюз останутся друзьями до конца («friends will be friends right till the end»), процитировав строчку из песни группы Queen. По словам председателя Еврокомиссии, утвержденное соглашение является лучшим из возможных, при этом он назвал Brexit «печальным моментом и трагедией».

Ранее в Испании заявляли, что заблокируют саммит ЕС и Британии, из-за того что в итоговом соглашении не была затронута тема Гибралтара. Однако в итоге сторонам удалось договориться обсудить принадлежность Гибралтара между собой и не выносить эту тему на переговоры.

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Согласно плану премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по Brexit, согласованному с ЕС, Лондон выйдет из европейского таможенного и рыболовного пространства, но при этом британцам придется исполнять основные европейские экономические стандарты. Кроме того, Северная Ирландия должна будет сохранить прозрачной границу с Ирландской Республикой, которая входит в ЕС.

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После публикации плана Мэй британское правительство покинули ряд министров, в том числе глава Минтруда Эстер Маквей, в знак протеста против положений документа. В ответ премьер-министр заявляла, что альтернативы ее плану нет. «Курс, который я установила, является правильным для нашей страны и единственным, который будет работать», — утверждала она. Позднее Мэй обратилась с открытым письмом к жителям Великобритании, указав, что действует от лица большинства проголосовавших на референдуме по Brexit. Премьер-министр призвала граждан сплотиться и поддержать ее план по Brexit.

Автор: Григорий Дубов.
Теги: Суд Евросоюза , Brexit , Великобритания , референдум
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