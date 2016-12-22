Премьер Британии добилась у бизнеса поддержки соглашения о Brexit

Конфедерация британской промышленности, представляющая 190 тыс. компаний в королевстве, поддержала план премьер-министра Терезы Мэй по выходу из ЕС. Однако от провала соглашения в парламенте это не спасет, говорят эксперты

Тереза Мэй (Фото: Simon Dawson / Bloomberg)

​Приемлемая сделка для бизнеса и ЕС

Британский бизнес выступил в поддержку условий соглашения о выходе Великобритании из Евросоюза (Brexit), черновик которых глава правительства Тереза Мэй согласовала с Еврокомиссией 14 ноября. Хотя достигнутая премьером сделка «неидеальна», она поможет королевству избежать выхода из ЕС без предварительных договоренн​остей (так называемый Brexit без сделки), заявила генеральный директор Конфедерации британской промышленности (CBI) Кэролин Фейрберн. Такой сценарий «развода» обернется для сторон дополнительными экономическими издержками. Предложенные Мэй условия выхода из ЕС также помогут сохранить торговые связи Британии и ЕС, добавила Фейрберн, выступая на ежегодной конференции CBI в Лондоне, которая прошла в понедельник, 19 ноября.

В пользу сделки Мэй выступили и отдельные крупные фирмы. По мнению главы британского отделения страховой компании Zurich Insurance Тулси Наиду, соглашение премьера — «лучший вариант из тех, которые были возможны» (цитата по Bloomberg).

Мэй, выступая на конференции CBI, заявила: ее сделка позволит одновременно положить конец свободе передвижения трудовых мигрантов, как этого хотят многие рядовые британцы, и сохранить нынешние выгодные условия торговли с ЕС, как этого добивается бизнес. «Мы договорились об условиях выхода [из ЕС], и теперь важно сфокусироваться на том, чтобы договориться о новом формате отношений с Евросоюзом, — сказала Мэй. — И этот новый формат отношений должен направить нас на путь к процветающему будущему».

О чем договорились Лондон и Брюссель Согласно положениям сделки Британия прекратит членство в структурах Евросоюза с марта 2019 года. При этом до декабря 2020 года (конца переходного периода) королевство останется участником Таможенного союза ЕС и Европейского единого рынка (ЕЕР), а также продолжит вносить отчисления в бюджет объединения. Переходный период будет действовать до тех пор, пока Лондон и Брюссель не заключат всеобъемлющую торговую сделку, и может быть продлен с согласия Британии и 27 членов ЕС. В тексте соглашения также указывается, что Северная Ирландия будет вынуждена соблюдать дополнительные требования ЕС, чтобы сохранить прозрачной границу с Ирландской Республикой — членом Евросоюза. Такие условия могут быть временными и останутся в силе до тех пор, пока Лондон и Брюссель не найдут более приемлемые варианты решения проблем.

19 ноября сделку Мэй и Еврокомиссии также поддержали министры по европейским делам, представляющие страны Евросоюза. «Соглашение вышло справедливым и сбалансированным», — заявил главный переговорщик по Brexit от Еврокомиссии Мишель Барнье (цитата по Politico). Он также допустил возможность продления переходного периода до декабря 2022 года, чтобы у Британии и ЕС было больше времени на достижение договоренности об итоговых параметрах экономического сотрудничества. Об этом со ссылкой на неназванные дипломатические источники в ЕС сообщила The Financial Times. Если Лондон и Брюссель не смогут заключить торговую сделку до декабря 2020 года, наилучшим выходом из ситуации было бы продление переходного периода до 2022 года, подтвердил британский министр по делам бизнеса Грег Кларк в понедельник, 19 ноября.

Угроза со стороны однопартийцев

Между тем сделку о выходе из ЕС продолжают резко критиковать противники Мэй в правящей Консервативной партии, настаивающие на абсолютном восстановлении суверенитета страны. «Эта сделка — не то, за что голосовали избиратели (на референдуме о выходе из ЕС в июле 2016 года. — РБК). По ее условиям мы останемся членом Таможенного союза без возможности его покинуть», — написал в Twitter депутат-консерватор и бывший министр по делам Brexit Дэвид Дэвис. Взамен он предложил заключить с ЕС торговую сделку наподобие той, которую подписала с Брюсселем Канада в 2016 году. Такой формат отношений гарантировал бы Лондону право заключать торговые сделки с третьими странами, в частности с США, подчеркнул депутат.

На прошлой неделе несколько депутатов-консерваторов, выступающих за канадскую модель Brexit, призвали соратников выразить вотум недоверия Мэй, чтобы сместить ее с должности. Чтобы запустить процедуру, требуется 48 подписей консерваторов, чтобы сместить ее — 158. По состоянию на вечер понедельника в Консервативной партии все еще не сообщили, что противники премьера смогли собрать необходимые 48 подписей. Хотя, по данным Дэвиса, собрано более 40 подписей.

​Помимо консерваторов против соглашения Мэй выступает и оппозиционная Лейбористская партия. Сделка премьера оставит Британию в состоянии неопределенности и лишит Лондон возможности самостоятельно определять свое будущее, сказал на той же конференции CBI лидер лейбористов Джереми Корбин. Кроме того, план по Brexit должен включать в себя не только вопросы, связанные с ЕС, но и амбициозную программу реформ самой Великобритании, указал он. Если лейбористы окажутся у власти, инвестиции в страну будут увеличены, пообещал он (цитаты по Guardian).

В парламенте не хватает голосов

Для одобрения соглашения в парламенте необходимо минимум 318 голосов, пишет Times. Но, по подсчетам Би-би-си, такого большинства в распоряжении премьера нет, она может рассчитывать на поддержку менее 300 депутатов.

Фейрберн призвала парламентариев поддержать соглашение премьера. «Прислушайтесь к компаниям, которые работают в округах, которые вы представляете, — сказала она в интервью Sky News в понедельник, 19 ноября. — Поговорите с людьми и спросите их, пришло ли время двигаться дальше». Дата голосования в парламенте еще неизвестна, но, скорее всего, оно пройдет в начале декабря, так как 20 декабря британские законодатели уходят в отпуск. ​

Согласованная Мэй сделка имеет недостатки и возмущение депутатов оправданно, полагает глава брюссельского офиса аналитического центра Open Europe Питер Клеппе. Среди проблемных моментов сделки эксперт выделил необходимость Британии оставаться в Таможенном союзе для сохранения «прозрачности» ирландской границы, а также отсутствие у Лондона механизма по одностороннему выходу из этого союза. ​В этом контексте шансы на принятие сделки Мэй по Brexit в парламенте крайне малы, предсказывает Клеппе. Впрочем, если соглашение премьера не будет принято, у Британии все еще останется реалистичный шанс добиться от ЕС больших уступок, сказал аналитик РБК.​