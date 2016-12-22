ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,14 66,26 EUR Нал. 75,94 74,99 USD Бирж. 66,59 -0,43 EUR Бирж. 75,31 -0,65 USD ЦБ. 68,00 +0,32 EUR ЦБ. 76,76 +0,68 EUR/USD 1,13 -0,00 BTC/USD Бирж. 5609,30 -756,40 IMOEX 2392,30 +0,58% RTSI 1131,85 +1,31% Brent 66,39 -1,41% DJIA 25079,67 -0,82% Nasdaq 7136,68 -0,89%
Британия и ЕС договорились о сделке по Brexit. Главное
Лента новостей
Генпрокуратура назвала стоимость переданных Цеповязу деликатесов 14:04, Общество Госдума продлила приостановку выплат по советским вкладам 14:01, Финансы Чем Ethereum хуже Stellar: мессенджер Kik сделал выбор между токенами 14:00, Крипто Британские министры ушли в отставку из-за несогласия с планом по Brexit 13:50, Политика Как выглядит мебель от российских дизайнеров 13:47, Стиль Ultra-карбон: легкий и прочный ноутбук для путешествий 13:42, РБК и Lenovo «Витесс» подтвердил переход в тренерский штаб клуба братьев Березуцких 13:38, Спорт Путин заявил о важности темы стратегической стабильности в диалоге с США 13:35, Политика Tmall раскрыл показатели по продажам в России во всемирный день шопинга 13:33, Бизнес Большая палата ЕСПЧ сочла политически мотивированными аресты Навального 13:28, Общество Навязчивая реклама и сделки в курилке: как прошел Blockchain Life 2018 13:23, Крипто «Газпром» раскрыл стоимость строительства самого высокого здания Европы 13:22, Недвижимость Куда пойдет цена: экономический тест для бизнесменов 13:14, РБК и Thomson Reuters Британия и ЕС договорились о сделке по Brexit. Главное 13:11, Политика Путин рассказал об обсуждении с Нетаньяху в Париже крушения Ил-20 в Сирии 13:08, Политика ФСБ задержала инспектора ГИБДД при получении ₽300 тыс. 13:03, Общество Путин призвал Европу покончить с фобиями в вопросе с мигрантами из Сирии 12:57, Политика Вера в надежность денег: почему нужно уходить от депозитов к инвестициям 12:54, РБК и FW Raiffeisen Госдума поддержала частичную декриминализацию статьи об экстремизме 12:54, Общество Все секреты WRC: как разобрать машину за 75 минут 12:52, Авто Путин призвал обеспечить оптимальную цену на нефть в $70 за баррель 12:47, Бизнес NYT узнала о попытках Facebook «очернить» Apple и Google 12:46, Технологии и медиа Клепач назвал смыслом Северного широтного хода вывоз СПГ и пугание оленей 12:46, Экономика В Google Play появились поддельные кошельки: как не потерять свои деньги 12:44, Крипто «Русполимет» представил на «Металл-Экспо 2018» новые проекты 12:43, Партнерский материал Путин заявил о неспособности Киева решить конфликт в Донбассе 12:41, Политика Замглавы МИДа предложил провести «инвентаризацию отношений» с ЕС 12:37, Политика Медведев объявил о поэтапном отключении аналогового телевещания 12:35, Технологии и медиа
Британия и ЕС договорились о сделке по Brexit. Главное
Brexit, 13:11
0
Британия и ЕС договорились о сделке по Brexit. Главное
Великобритания согласовала план выхода из Евросоюза, в котором гарантируются права британцев и жителей ЕС. Теперь соглашение должны утвердить как члены британского парламента, так и лидеры европейских государств
Фото: Stefan Wermuth / Reuters

Что случилось?

  • Во вторник, 13 ноября, пресс-служба премьер-министра Великобритании Терезы Мэй заявила, что Лондону и Брюсселю удалось достичь соглашения о «разводе», который состоится 29 марта 2019 года. В среду, 14 ноября, черновик этого соглашения был одобрен кабинетом министров по итогам пятичасового заседания.
  • Черновик сделки Брюсселя и Лондона содержит 585 страниц и опубликован на сайтах Еврокомиссии и британского правительства.

Что включает в себя сделка Британии и ЕС?

1. Юридическая сила соглашения

  • Положения соглашения будут действительны как в Британии, так и в Евросоюзе.
  • Решения об изменении параметров соглашения будут приниматься специальной совместной комиссией (Joint Committee). В нее войдут эксперты из Великобритании и ЕС.
  • До конца переходного периода, который оканчивается 31 декабря 2020 года, британскому правосудию придется считаться с решениями Европейского суда в Люксембурге (суд ЕС).
  • Британские суды должны будут отменять или игнорировать национальные законы, если те противоречат требованиям, соблюдать которые Лондон обязался в соглашении.

2. Права граждан

  • Соглашение обещает защитить права как около 3 млн европейцев, проживающих в Британии, так и более 1 млн британцев в ЕС.
  • Граждане стран ЕС и Британии смогут пользоваться всеми правами на беспрепятственное перемещение и трудоустройство, которые дает им нынешнее законодательство в ЕС, вплоть до конца переходного периода. Те, кто приехал из Британии в ЕС или из ЕС в Британию для устройства на работу или с целью получения образования до конца переходного периода, сохранят свои права и после Brexit.
  • Brexit не повлияет ни на статус европейцев, получивших или пытающихся получить разрешение на постоянное место жительства (ПМЖ) в Британии, ни на статус британцев, желающих получить право на ПМЖ в ЕС.
  • Режим свободы перемещения в ЕС будет распространяться на граждан Британии и ЕС вплоть до конца переходного периода.
  • Британские и европейские граждане могут отстаивать свои права в судах Великобритании и европейских стран, если им было отказано в упомянутых в соглашении привилегиях. Текст соглашения в этом случае имеет приоритет над национальными законами стран.
  • Со стороны ЕС следить за соблюдением прав европейцев в Британии будет Еврокомиссия. Для мониторинга соблюдения прав британцев в ЕС в Британии будет создана специальная служба.

3. Экономика

  • На время переходного периода Великобритания останется частью единой таможенной зоны ЕС. Ей также придется следовать правилам европейского единого рынка, чтобы сохранять «единые правила игры» с европейскими рынками и избежать экономических трудностей, связанных с процессом «развода» Лондона и Брюсселя.
  • Таким образом, Лондон не сможет заключать торговые сделки с третьими странами. Британии также придется следовать принятым в ЕС законам и мерам регулирования в сфере экономики.
  • При этом уже с момента выхода из ЕС в марте 2019 года Великобритания не сможет участвовать в разработке общеевропейских законов. Британцы не будут иметь представительства в структурах ЕС.
  • Товарообмен между Британией и ЕС до истечения переходного периода не будет ограничен. Сделки на поставки товаров, заключенные до конца переходного периода, имеют право быть реализованными беспрепятственно даже после истечения этого периода. Исключение составляет перевозка скота и продукции животного происхождения.
  • Соглашение обязует Британию соблюдать финансовые обязательства в рамках стартовавших под эгидой ЕС проектов, а также в рамках шестилетнего бюджета (2014–2020). При этом стороны выработали методологию расчета «отступных» Британии за Brexit, точная сумма в документах не указана.

4. Ирландская граница

  • В тексте соглашения указывается, что Северная Ирландия будет вынуждена соблюдать дополнительные требования ЕС, чтобы сохранить прозрачной границу с Ирландской Республикой — членом Евросоюза. Такие условия могут быть временными и останутся в силе до тех пор, пока Лондон и Брюссель не найдут более приемлемые варианты решения проблем.

5. Переходный период

  • Соглашение предусматривает продление переходного периода после декабря 2020 года. Однако продление дедлайна может быть осуществлено единожды и только с согласия совместного комитета. Срок, на который может быть продлен переходный период, в документе не указан.

Реакция на сделку

В Великобритании:

  • По словам Терезы Мэй, заключенная правительством сделка вернет стране контроль над собственными законами и экономической политикой, защитит рабочие места и целостность Соединенного Королевства.
  • По данным The Times, недовольство по поводу сделки в частном порядке выразили 9 из 25 членов кабинета министров. В числе недовольных черновиком соглашения — лидер палаты общин Андреа Ледсом, министр труда и пенсий Эстер Маквей и министр иностранных дел Джереми Хант.
  • Британский министр по вопросам Brexit Доминик Рааб утром 15 ноября подал в отставку из-за несогласия с условиями соглашения. «Я не могу с чистой совестью поддержать условия, предложенные для нашего соглашения с ЕС», — написал Рааб в Twitter. Позднее в отставку подала и Эстер Маквей.
  • Против соглашения выступили евроскептики из правящей Консервативной партии.
  • Лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин сказал, что сделка Мэй с ЕС «не соответствует национальным интересам страны».

В Евросоюзе:

  • Глава Еврокомисии Жан-Клод Юнкер написал в Twitter, что направил главе Европейского совета Дональду Туску сообщение о том, что в процессе Brexit был достигнут «существенный прогресс», который позволяет завершить переговоры по условиям выхода из состава объединения.
  • Главный переговорщик по Brexit от Еврокомиссии Мишель Барнье назвал черновик соглашения «решительным и крайне важным шагом для завершения переговоров» по выходу Великобритании. Он также счел текст документа «справедливым и сбалансированным».
  • Главный переговорщик по Brexit от Европарламента Ги Верхофстадт​ отметил, что черновик соглашения содержит наиболее приемлемые условия выхода Британии из ЕС. Соглашение делает Brexit реалистичным сценарием, но при этом позволяет сохранить тесные связи Британии и ЕС, подчеркнул он.

Что дальше?

  • После того как сделка будет официально утверждена на уровне британского кабинета министров, она должна быть одобрена всеми странами ЕС на специальном саммите. Встреча глав государств и правительств 28 стран ЕС намечена на 25 ноября.
  • После этого сделку Лондона и Брюсселя должны одобрить британский и европейский парламенты.
  • Главное препятствие на пути утверждения сделки — ее принятие британским парламентом, где у Мэй нет солидного большинства, утверждает доцент кафедры политических наук в Университете Суррея Cаймон Ашервуд. Если сделка будет одобрена британским парламентом, то с ратификацией соглашения со стороны ЕС вряд ли возникнут проблемы, сказал он РБК.

Что произойдет в случае провала соглашения?

  • Если большинство депутатов проголосуют против сделки Мэй, то она станет недействительной. В таком случае Великобритания ​может или покинуть ЕС без предварительных договоренностей (так называемый Brexit без сделки), или продлить дедлайн переговоров с Брюсселем.
  • Для продления дедлайна требуется согласие не только британского правительства, но и 27 стран ЕС.
  • Евросоюз вряд ли даст нынешнему британскому правительству вторую попытку договориться о сделке, так как не намерен смягчать позицию, полагает Cаймон Ашервуд из Университета Суррея. Поэтому, чтобы Брюссель мог согласиться на новые переговоры, в Британии должны произойти масштабные изменения: это или смена правительства, или проведение второго референдума о Brexit, уточнил эксперт.
Автор: Евгений Пудовкин.
Теги: Brexit , Великобритания , Тереза Мэй , Жан-Клод Юнкер , Евросоюз
Главное
Путин не увидел вреда для авторитета России из-за отказа от Давоса Политика
Материалы по теме
Еврокомиссия сочла возможным экстренный саммит ЕС по Brexit Общество
The Times узнала об отказе ЕС от ключевого предложения Мэй по Brexit Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter