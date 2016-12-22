Лидеры ЕС оценили соглашение по Brexit

В Брюсселе открылся саммит Евросоюза по Brexit. Лидеры ЕС признали заключенное соглашение приемлемым, многие из них призвали парламент Великобритании проголосовать за план, согласованный правительством Терезы Мэй

Главы стран Евросоюза и представители руководящих органов объединения собрались в Брюсселе, чтобы обсудить соглашение по Brexit, к которому пришли ЕС и Великобритания. Документу еще предстоит пройти утверждение в британском парламенте.

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер оценил соглашение как лучшую сделку из возможных. «Сегодня печальный день. Видеть такую страну, как Великобритания, хотя сказал бы это и о любой другой стране, покидающей Евросоюз — это повод для ликования или празднования. Это печальный момент, трагедия», — цитирует Юнкера Reuters.

«Я бы проголосовал за эту сделку, потому что это лучшая сделка для Великобритании. Это наилучшая из возможных сделка, и Европейский Союз не изменит своей принципиальной позиции», — пояснил глава Еврокомиссии.

Главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье заявил, что переговоры были очень трудными. «На протяжении всех этих экстраординарных переговоров нам было очень трудно достичь соглашения. <...> Мы вели переговоры с Великобританией, а не против Великобритании. Пришло время всем взять на себя ответственность», — заявил он и добавил, что сделка является необходимым шагом для укрепления доверия между Великобританией и ЕС. «Мы останемся союзниками, партнерами и друзьями», — заключил Барнье.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Brexit — это повод для проведения реформ Евросоюза. По его мнению, уход нации, скептически настроенной к более глубокой интеграции с ЕС, не был ни основанием для празднования, ни поводом для траура. Brexit — это свободный выбор британцев.