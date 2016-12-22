Британские министры ушли в отставку из-за несогласия с планом по Brexit

На фоне публикации плана Лондона по выходу из ЕС в отставку ушли ряд британских политиков, в том числе министр труда Эстер Маквей и министр по делам Brexit Доминик Рааб. Чиновники заявили, что не согласны со сценарием по Brexit

Эстер Маквей (Фото: Chris Ratcliffe / Bloomberg)

Британский министр труда и по делам пенсий Эстер Маквей подала в отставку из-за того, что не согласна с положениями плана Лондона по Brexit. Об этом она сообщила в своем Twitter.

По словам Маквей, сделка по Brexit провалилась, а предложения по его проведению «вскоре осудит вся страна». Она отметила, что вскоре Великобритания, согласно плану властей, «предоставит Евросоюзу £39 млрд, не получив ничего взамен». Маквей подчеркнула, что план по Brexit, составленный при участии премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, «свяжет руки не только нынешнему, но и будущим правительствам «в проведении подлинной политики свободной торговли». Министр подчеркнула, что план британских властей «заманит нас в ловушку Таможенного союза [ЕС]».

Ранее британский министр по вопросам Brexit Доминик Рааб подал в отставку из-за несогласия с планом по выходу страны из Евросоюза. «Регулятивный режим, предложенный Северной Ирландии, представляет реальную угрозу целостности Великобритании», — отмечал Рааб.

Также правительство покинул младший министр по вопросам Brexit Суэлла Брэйверман, об этом она сообщила в своем Twitter. По ее словам, положения плана по Северной Ирландии это «не то, за что голосовали британцы в 2016 году». Кроме того, в отставку подала депутат Консервативной партии и одна из помощниц министра образования Великобритании Энн-Мари Тревельян. В своем Twitter она написала, что не может поддержать план Лондона по Brexit, который «неприемлем для 17,4 млн избирателей, проголосовавших за выход из Евросоюза и возможность снова стать независимым государством».

Согласно плану по Brexit, составленному при участии премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и опубликованному 15 ноября, Британия покинет Таможенный союз ЕС и сможет вести независимую торговую политику. Однако Британия будет обязана выполнять основные меры регулирования, принятые в ЕС. Кроме того, эти положения станут обязательными и для Северной Ирландии, которая должна будет сохранить прозрачной границу с Ирландской Республикой, входящей в ЕС.

По данным британских СМИ, треть правительства страны не согласилась с планом Мэй по Brexit. Председатель Евросоюза Дональд Туск заявлял, что срочный саммит по Brexit состоится в Брюсселе 25 ноября. По его словам, на встрече он постарается сделать все, чтобы Brexit стал «максимально безболезненным» как для Лондона, так и для Брюсселя.

Референдум по выходу Великобритании из ЕС состоялся в июне 2016 года, на нем 51,9% британцев выступили за выход из Евросоюза, еще 48,1% — против Brexit.