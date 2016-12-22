Мэй обратилась к британцам с открытым письмом по поводу Brexit

Выход из состава ЕС отвечает интересам жителей Великобритании, заявила в открытом письме гражданам премьер-министр страны Тереза Мэй. Письмо опубликовала газета The Telegraph.
Она отметила, что, став премьер-министром после референдума по Brexit своей главной миссией она видит выход Великобритании из Евросоюза. Премьер-министр подчеркнула, что действует от лица большинства проголосовавших. «Это будет сделка, которая отвечает нашим национальным интересам и которая работает для всей нашей страны и для всего народа, независимо от того, голосовали вы «выйти» или «остаться», — цитирует газета слова Мэй.
Она попросила своих сограждан сплотиться «как единая нация» и поддержать ее план по Brexit.
Неделей ранее Мэй заявляла, что ее план является единственным и альтернативы ему нет. Он включает выход из европейского таможенного и рыболовецкого пространства, однако в нем прописывается необходимость выполнять ряд основных европейских экономических стандартов, причем Северная Ирландия должна будет также выполнять и дополнительные. План британский премьер-министр согласовал с руководством Евросоюза. Часть правительства, по сообщениям СМИ, выступила против него, три министра подали в отставку. План Мэй должен пройти одобрение парламентом, который начал его рассмотрение.