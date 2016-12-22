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Мэй заявила об отсутствии альтернатив для ее плана по Brexit
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Мэй заявила об отсутствии альтернатив для ее плана по Brexit
Brexit, 07:00
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Мэй заявила об отсутствии альтернатив для ее плана по Brexit
Предложенный ею курс по выходу Британии из ЕС премьер-министр назвала «правильным и единственным, который будет работать». После его публикации на этой неделе в отставку ушли ряд британских политиков, в том числе три министра
Тереза Мэй (Фото: Matt Dunham / AP)

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй написала статью для британского таблоида The Sun. В ней политик объявила, что альтернатив для ее плана по Brexit у властей нет, и если члены парламента отклонят сделку, они «просто вернут все к началу».

«Нет другого подхода, с которым мы могли бы согласиться. Курс, который я установила, является правильным для нашей страны и единственным, который будет работать», — подчеркнула Мэй.

Чтобы достигнуть соглашения с ЕС, ей, по ее словам, пришлось принять ряд сложных решений. Это не было для нее легко, признала премьер, заметив, что некоторые из ее коллег по правительству сочли, что не смогут подписать этот план. «Я уважаю это, но я горячо верю в то, что тот курс, который я установила, является единственным правильным для нашей страны», — повторила политик.

Соглашение, которое заключили Лондон и Брюссель, по ее словам, означает, что британцы «восстановят контроль над своими деньгами, прекратив ежегодные выплаты в ЕС».​ «Так мы сможем сами решить, как потратить эти средства на вещи, которые важны для нас больше всего, например, на нашу национальную службу здравоохранения», — добавила Мэй.

Помимо этого, согласно плану премьер-министра, предложенная ею сделка положит конец юрисдикции Европейского суда в Великобритании. Она, как заявила Мэй, «возьмет полный контроль над законами» страны. «Это также означает выход из Общей политики в области рыболовства и превращение Великобритании в независимое прибрежное государство», — напомнила политик.

Ее план по Brexit, по ее данным, также «обеспечит и другие приоритеты британского народа». Например, он гарантирует отсутствие жесткой границы между Северной Ирландией и Ирландией, отметила Мэй. Кроме того, соглашение о будущих отношениях Британии и Евросоюза, как считает политик, «должно защищать миллионы рабочих мест, которые основываются на беспрепятственной торговле товарами через границы».

«Чтобы убедиться, что у компаний есть время, необходимое им для подготовки к новым отношениям [с ЕС], мы согласились с тем, что должен существовать переходный период, продолжающийся до конца декабря 2020 года», — отметила британский премьер. Подобное решение, как признала Мэй, — это «сглаживание выхода из ЕС», однако оно, как уверена политик, «не позволит ему затягиваться навсегда».

План, о котором идет речь, Великобритания и ЕС согласовали 13 ноября. Черновик этого соглашения был одобрен британским кабинетом министров по итогам пятичасового заседания. Впоследствии Тереза Мэй защищала это соглашение в парламенте, однако большинство депутатов выступили с его критикой. Из-за несогласия с планом Мэй ряд британских политиков, в том числе три министра, ушел в отставку.

Вскоре Великобритания, согласно плану властей, «предоставит Евросоюзу £39 млрд, не получив ничего взамен», отмечала одна из покинувших кабмин экс-глава Министерства труда и пенсий Эстер Маквей. План по Brexit, который был подготовлен при участии нынешнего премьер-министра, по ее мнению, «свяжет руки не только нынешнему, но и будущим правительствам «в проведении подлинной политики свободной торговли».

Другого ушедшего в отставку министра — экс-главу ведомства по вопросам Brexit Доминика Рааба — не устроило положение соглашения с ЕС относительно границы Северной Ирландии. Она, согласно ему, будет вынуждена соблюдать дополнительные требования ЕС, чтобы сохранить прозрачной границу с Ирландской Республикой — членом Евросоюза. Подобный регулятивный режим, как считает Рааб, ​«представляет реальную угрозу целостности Британии».

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Brexit , Тереза Мэй , Великобритания , Евросоюз
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