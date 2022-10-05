Путин подписал указ о внесении в Конституцию упоминаний новых регионов

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин подписал указ об опубликовании текста Конституции с изменениями, связанными с принятием в состав страны ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Они должны упоминаться в ст. 65 Основного закона в числе субъектов Российской Федерации.

Все четыре региона считаются принятыми в состав России с даты подписания договоров с их главами — это 30 сентября. Президент 5 октября подписал законы о ратификации договоров о присоединении новых территорий. Согласно этим документам, регионы утверждены в качестве субъектов в территориях, которые «существовали на день их образования и принятия в РФ».

До 1 января 2026 года будет действовать переходный период, в течение которого будут урегулированы вопросы интеграции регионов в российские экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы, а также в систему органов государственной власти.

Республики Донбасса и Херсонская и Запорожская области обратились к Путину с просьбой включить их в состав России после референдумов, на которых, согласно опубликованным данным, за присоединение высказались от 87,05% до 99,23% голосовавших.

По словам главы комитета Госдумы по законодательству и госстроительству, ДНР, ЛНР и Запорожская область присоединятся к России в границах бывших украинских областей (хотя Россия контролирует эти территории не полностью). Херсонская область должна войти в состав России вместе с Александровским и Снигиревским муниципальными округами Николаевской области.