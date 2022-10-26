Балицкий заявил о превращении города Запорожье в аналог Мариуполя

В Запорожье, контролируемом властями Украины, возводят оборонительные укрепления, в том числе на промышленных объектах, рассказал глава региона. Он допустил принятие мер от «сумасшедших, которые хотят создать где-то конфликт»

Фото: Reuters

В Запорожье дислоцировано «достаточное большое число наемников», их количество измеряется тысячами, в промышленных зонах города оборудуют укрепрайоны, в частности на АвтоЗАЗе. Об этом заявил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий в эфире «России 24». К России регион присоединился в конце сентября. Однако его часть, включая старый административный центр, контролируется Киевом.

«Запорожье превращают в что-то подобное Мариуполю», — считает Балицкий.

По словам врио главы региона, в магазинах Запорожья «звучит польская, немецкая, английская и другая речь», а власти еженедельно задерживают одну-две группы диверсантов ВСУ. В основном это подростки в возрасте от 13 до 15 лет, чьими «руками и глазами проводится слежка» с помощью телефонов, утверждает Балицкий. Он считает, что несовершеннолетних «соблазняют деньгами».

«Пока что на сегодняшний день мы не видим никаких достаточно серьезных угроз», — уверен врио главы Запорожской области.

При этом Балицкий не исключил введения «дополнительных мер» и расширения «спектра мероприятий», призванных препятствовать работе диверсионных групп и «просто сумасшедших, которые хотят создать где-то конфликт».

Читайте на РБК Pro Pro Покупатели релоцировались. Как элитное жилье Москвы стало слабым звеном Покупатели релоцировались. Как элитное жилье Москвы стало слабым звеном Прогнозы Pro Акции Tesla обвалились после отчета. Что с ними будет дальше Акции Tesla обвалились после отчета. Что с ними будет дальше Прогнозы Pro Запад останавливает обмен финансовыми данными с Россией. Что это значит Запад останавливает обмен финансовыми данными с Россией. Что это значит Инструкции Pro 6 заблокированных триллионов. Как российским инвесторам снизить риски 6 заблокированных триллионов. Как российским инвесторам снизить риски Инструкции Pro Как менять бизнес-процессы в компании, когда цена ошибки резко выросла Как менять бизнес-процессы в компании, когда цена ошибки резко выросла Инструкции Pro «Чему вы научились за последние полгода?»: глава Accenture — соискателям «Чему вы научились за последние полгода?»: глава Accenture — соискателям Статьи Pro В кэше не отсидеться: что в России делать владельцам активов от $500 тыс. В кэше не отсидеться: что в России делать владельцам активов от $500 тыс. Статьи Pro «Мы лишь немного просядем». Как власти США отрицают наступление рецессии «Мы лишь немного просядем». Как власти США отрицают наступление рецессии Прогнозы

С середины октября в Запорожской области введено военное положение наряду с ЛНР, ДНР и Херсонской областью. Соответствующий указ накануне подписал президент России Владимир Путин. Он объяснил это тем, что украинские силы продолжают обстрелы новых российских регионов, совершают диверсии и покушения на представителей власти. Кроме того, президент напомнил, что, по версии Москвы, теракт на Крымском мосту совершили спецслужбы Украины.

Запорожские власти говорили, что пока планов ввести всеобщую мобилизацию нет. При этом наблюдается скопление украинских военных на запорожском направлении, они планируют атаку в сторону населенных пунктов Васильевка и Пологи, утверждал замглавы Запорожской области Владимир Рогов.

