Балицкий заявил о превращении города Запорожье в аналог Мариуполя
В Запорожье дислоцировано «достаточное большое число наемников», их количество измеряется тысячами, в промышленных зонах города оборудуют укрепрайоны, в частности на АвтоЗАЗе. Об этом заявил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий в эфире «России 24». К России регион присоединился в конце сентября. Однако его часть, включая старый административный центр, контролируется Киевом.
«Запорожье превращают в что-то подобное Мариуполю», — считает Балицкий.
По словам врио главы региона, в магазинах Запорожья «звучит польская, немецкая, английская и другая речь», а власти еженедельно задерживают одну-две группы диверсантов ВСУ. В основном это подростки в возрасте от 13 до 15 лет, чьими «руками и глазами проводится слежка» с помощью телефонов, утверждает Балицкий. Он считает, что несовершеннолетних «соблазняют деньгами».
«Пока что на сегодняшний день мы не видим никаких достаточно серьезных угроз», — уверен врио главы Запорожской области.
При этом Балицкий не исключил введения «дополнительных мер» и расширения «спектра мероприятий», призванных препятствовать работе диверсионных групп и «просто сумасшедших, которые хотят создать где-то конфликт».
С середины октября в Запорожской области введено военное положение наряду с ЛНР, ДНР и Херсонской областью. Соответствующий указ накануне подписал президент России Владимир Путин. Он объяснил это тем, что украинские силы продолжают обстрелы новых российских регионов, совершают диверсии и покушения на представителей власти. Кроме того, президент напомнил, что, по версии Москвы, теракт на Крымском мосту совершили спецслужбы Украины.
Запорожские власти говорили, что пока планов ввести всеобщую мобилизацию нет. При этом наблюдается скопление украинских военных на запорожском направлении, они планируют атаку в сторону населенных пунктов Васильевка и Пологи, утверждал замглавы Запорожской области Владимир Рогов.