Медведев назвал «единственную форму привлечения» россиян на спецоперацию
На военную операцию на Украине сейчас попадают только россияне, заключившие контракт с Минобороны, сообщил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. Это заявление он сделал по итогам заседания комиссии по комплектованию Вооруженных сил контрактниками, запись размещена во «ВКонтакте».
«Заключение контракта — единственная форма привлечения граждан России для участия в СВО», — написал он.
По словам Медведева, работой с будущими контрактниками занимаются во всех регионах и муниципалитетах страны. Идет улучшение системы выплат и других форм их поддержки. «Эта работа будет продолжена до достижения полной и окончательной победы над врагом», — подчеркнул Медведев.
В июле политик сообщил, что с начала 2024 года контракты на военную службу в российской армии заключили почти 200 тыс. человек. Минобороны тогда же заявляло, что «среднестатистический темп набора» на контрактную службу составляет около тысячи человек в сутки. Президент Владимир Путин говорил в сентябре, что число тех, кто «чувствуют потребность защищать Родину», резко увеличилось.
Летом в российских регионах были повышены выплаты при заключении контракта. В Москве она выросла до 1,9 млн руб. единовременно, в Санкт-Петербурге — до 2,1 млн руб., в Ростовской области — до 1,2 млн руб., во многих других регионах она составляет 800 тыс. руб.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснял двукратный рост единовременных выплат при подписании контракта с Минобороны «непрекращающимися шагами» в области мер поддержки участников военной операции и их семей.
В сентябре Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил до 2 389 130 человек, включая 1,5 млн военнослужащих (их стало больше на 180 тыс.). В то же время Песков заявил, что обсуждений новой волны мобилизации в России не ведется.
В прошлый раз она была объявлена в сентябре 2022-го — на службу были призваны 300 тыс. человек. Указ о мобилизации продолжает действовать.
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