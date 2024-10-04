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Военная операция на Украине ,  
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Медведев назвал «единственную форму привлечения» россиян на спецоперацию

Сюжет
Военная операция на Украине
Это заключение контракта. В июле Медведев говорил, что с начала года таким образом на службу в армию поступили почти 200 тыс. человек. Летом им были увеличены единовременные выплаты при заключении контракта
Заседание комиссии&nbsp;по комплектованию Вооруженных сил контрактниками
Заседание комиссии по комплектованию Вооруженных сил контрактниками (Фото: dm / "Вконтакте")

На военную операцию на Украине сейчас попадают только россияне, заключившие контракт с Минобороны, сообщил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. Это заявление он сделал по итогам заседания комиссии по комплектованию Вооруженных сил контрактниками, запись размещена во «ВКонтакте».

«Заключение контракта — единственная форма привлечения граждан России для участия в СВО», — написал он.

По словам Медведева, работой с будущими контрактниками занимаются во всех регионах и муниципалитетах страны. Идет улучшение системы выплат и других форм их поддержки. «Эта работа будет продолжена до достижения полной и окончательной победы над врагом», — подчеркнул Медведев.

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В июле политик сообщил, что с начала 2024 года контракты на военную службу в российской армии заключили почти 200 тыс. человек. Минобороны тогда же заявляло, что «среднестатистический темп набора» на контрактную службу составляет около тысячи человек в сутки. Президент Владимир Путин говорил в сентябре, что число тех, кто «чувствуют потребность защищать Родину», резко увеличилось.

Летом в российских регионах были повышены выплаты при заключении контракта. В Москве она выросла до 1,9 млн руб. единовременно, в Санкт-Петербурге — до 2,1 млн руб., в Ростовской области — до 1,2 млн руб., во многих других регионах она составляет 800 тыс. руб.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснял двукратный рост единовременных выплат при подписании контракта с Минобороны «непрекращающимися шагами» в области мер поддержки участников военной операции и их семей.

В сентябре Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил до 2 389 130 человек, включая 1,5 млн военнослужащих (их стало больше на 180 тыс.). В то же время Песков заявил, что обсуждений новой волны мобилизации в России не ведется.

В прошлый раз она была объявлена в сентябре 2022-го — на службу были призваны 300 тыс. человек. Указ о мобилизации продолжает действовать.

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Дмитрий Медведев служба по контракту Военная операция на Украине
Дмитрий Медведев фото

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
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