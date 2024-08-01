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Военная операция на Украине ,  
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В Петербурге увеличили выплату за заключение контракта с Минобороны

В Петербурге увеличили выплату за контракт на военную службу до 2,1 млн руб.
Сюжет
Военная операция на Украине
За заключение контракта на военную службу петербуржцам будут выплачивать 2,1 млн руб. Накануне президент подписал указ о двукратном повышении единовременных выплат, после чего регионы начали их увеличивать
Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / ТАСС
Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / ТАСС

Единовременную выплату при заключении контракта на военную службу в Санкт-Петербурге увеличили до 2,1 млн руб., следует из данных на сайте городской администрации.

29 июля в пресс-службе администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга сообщали о повышении размера этой выплаты с 1,3 млн до 1,8 млн руб.

Президент России Владимир Путин 31 июля подписал указ, согласно которому размер единовременной выплаты контрактникам был увеличен со 195 тыс. до 400 тыс. руб. Он также рекомендовал региональным властям выплачивать не менее 400 тыс. руб. гражданам, которые решили заключить договор с Минобороны во время военной операции на Украине.

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Фото:Сергей Петров / news.ru / Global Look Press
В этот период в некоторых регионах уже платили контрактникам более 400 тыс. руб. Например, в Москве размер этой выплаты достигал 1,9 млн руб., в Ростовской области — 1,2 млн руб. в Башкирии — 505 тыс. руб. После указа Путина ряд регионов объявили о дополнительном повышении, в том числе Саратовская область (1,1 млн руб.), Камчатский край (905 тыс. руб.), Кемеровская область (1,2 млн руб.), Удмуртия (800 тыс. руб.) и Белгородская область (800 тыс. руб.).

Помимо единовременных выплат добровольцы имеют право на:

  • ежемесячные выплаты (от 210 тыс. руб.);
  • выплаты за результат (от 8 тыс. до 50 тыс. руб.);
  • надбавки и премии;
  • выплаты при ранении (от 3 млн руб.);
  • выплаты при установлении инвалидности (от 782 тыс. руб.);
  • страховые выплаты в зависимости от тяжести ранения (от 80 тыс. руб.);
  • единовременную выплату в равных долях членам семьи погибшего военнослужащего (2,96 млн руб.).

11 июля Минобороны России назвало стабильным набор военнослужащих. С начала 2024-го года на контрактную службу поступили порядка 190 тыс. человек, отмечали в ведомстве. В декабре Минобороны сообщало, что с начала военной операции на Украине число контрактников превысило 640 тыс.

В Кремле связали повышение единовременных выплат с мерами поддержки участников военной операции и исключали возможность продолжить частичную мобилизацию в России.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Военная операция на Украине Минобороны контракт выплата
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