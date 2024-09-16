Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил

Штатная численность ВС России с 1 декабря увеличится почти до 2,39 млн человек, включая 1,5 млн военных (их станет больше на 180 тыс.). О том, что необходимо увеличить число военных до 1,5 млн, говорил Шойгу

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Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил до 2 389 130 человек, включая 1,5 млн военнослужащих. Документ опубликован на портале правовых актов, он вступает в силу с 1 декабря.

Штатная численность военнослужащих увеличивается на 180 тыс. человек.

Кроме кадровых военных в российских вооруженных силах числится и гражданский персонал: повара, водители, психологи и медицинские работники.

В последний раз штатная численность ВС изменилась в декабре 2023-го. Тогда ее повысили до 2 209 130 человек, в том числе 1,32 млн военнослужащих. Штатная численность последних увеличилась на 170 тыс. человек.

В Минобороны тогда подчеркнули, что численность военных увеличивается за счет записывающихся на контрактную службу, потому расширения призыва или проведения мобилизации не планируется. Увеличение численности военных в ведомстве объяснили ростом угроз для России, связанных с «проведением специальной военной операции» и расширением блока НАТО.

В декабре 2022 года на тот момент министр обороны Сергей Шойгу (с мая 2024-го — секретарь Совбеза, Минобороны возглавил бывший первый вице-премьер Андрей Белоусов) говорил, что число военнослужащих необходимо увеличить до 1,5 млн, в том числе 695 тыс. служащих по контракту. Он пояснял, что это нужно сделать «для гарантированного решения задач по обеспечению военной безопасности» России.

В марте этого года Шойгу заявил, что до конца 2024-го планируется формирование двух общевойсковых армий и 30 соединений, из них — 14 дивизий и 16 бригад.

11 июля Минобороны отчиталось, что с начала года на службу по контракту записались около 190 тыс. человек. «Среднестатистический темп набора остается стабильным и составляет около 1 тыс. человек в сутки», — добавили в ведомстве.