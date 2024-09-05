Песков заявил, что новая мобилизация в России не обсуждается

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Возможность новой волны мобилизации в России сейчас не обсуждается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

«Обсуждений таких не ведется», — ответил он ТАСС на соответствующий вопрос.

В то же время, добавил он, число желающих заключить контракт с Минобороны России, в частности для участия в военной операции на Украине, увеличивается.

«Действительно, все больше и больше людей идут на то, чтобы заключать контракты», — сказал он и добавил, что в стране для этого принимаются экономические меры.

Так, существуют федеральные и региональные выплаты контрактникам. В Москве, например, единовременная выплата составляет почти 2 млн руб. С учетом федеральных мер поддержки и ежемесячного довольствия на первый год служащий по контракту может заработать 5,2 млн руб.

По данным Минобороны на начало июля, с начала 2024 года около 190 тыс. россиян подписали контракты с оборонным ведомством. Задача, поставленная российским президентом по набору контрактников и добровольцев, выполняется, подчеркнули в министерстве.

В декабре военное ведомство впервые с начала спецоперации назвало число служащих в вооруженных силах по контракту — 640 тыс. человек.