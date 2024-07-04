Медведев: с начала года контракты на военную службу заключили почти 200 тыс.

Медведев раскрыл число контрактников, поступивших на службу с начала года

Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

С начала 2024 года контракты на военную службу в российской армии заключили почти 200 тыс. человек, сообщил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев.

Он принял участие в совещании в Минобороны, посвященном набору в армию контрактников. По его словам, в первые месяцы этого года «контракты были заключены порядка 190 тыс. граждан Российской Федерации».

Таким образом, задача по доукомплектованию вооруженных сил в 2024 году выполняется, резюмировал Медведев.

По данным Минобороны, с начала года к апрелю на службу по контракту записались более 100 тыс. человек. Министерство утверждало, что ежедневно в пункты приема приходят до 1,7 тыс. человек.

В 2023 году к сентябрю контракты с Минобороны заключили около 300 тыс. человек.

Минимальная выплата военнослужащему по контракту в зоне военной операции составляет 204 тыс. руб. в месяц. Также при заключении контракта полагается единовременная выплата: власти регионов определяют ее размер. Так, в Краснодарском крае в апреле ее увеличили до 1 млн руб.

Некоторые регионы также предоставляют дополнительные ежемесячные выплаты: например, в Москве это 50 тыс. руб.