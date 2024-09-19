Бывший вице-мэр Брянска подписал контракт с Минобороны

Сергей Антошин (Фото: Правительство Брянской области)

Депутат Брянской областной думы и бывший вице-мэр Брянска Сергей Антошин подписал контракт с Минобороны, сообщила пресс-служба мэрии города.

Он будет командовать добровольческим отрядом «Барс».

Отряды Боевых армейских резервов страны (БАРС) стали появляться в приграничных регионах после вторжения ВСУ в Курскую область. На данный момент существуют отряды «Барс — Курск», «Барс — Белгород» и «Барс — Брянск».

8 сентября в единый день голосования Антошин был избран в Брянскую облдуму от ЛДПР. 18 сентября он выложил пост в телеграм-канале, где поблагодарил избирателей и отметил: «Впереди нас ждет много интересного — новые инициативы, обсуждения и совместная работа». В тот же день он подписал контракт о поступлении на военную службу.

Российские чиновники периодически заявляют о желании уйти добровольцем на военную операцию. Несколькими днями ранее в администрации города Сибай в Башкортостане сообщили, что мэр Азамат Юлдашбаев, военком Ринат Забиров и депутат сибайского совета Ахат Асылбаев намерены заключить контракт с Минобороны и отправиться в зону боевых действий на Украине.