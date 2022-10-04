Байден пообещал Зеленскому новые HIMARS
Президент США Джо Байден, вице-президент Камала Харрис и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор, во время которого американский лидер пообещал предоставить Киеву дополнительную военную помощь на $625 млн. В нее войдут дополнительные поставки реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также артиллерия, бронированные машины, военное снаряжение, сообщает Белый дом.
В Пентагоне уточнили, что в пакет помощи войдут:
- четыре РСЗО HIMARS;
- 16 155-мм гаубиц и 16 105-мм гаубиц;
- 75 тыс. 155-мм артиллерийских снарядов;
- 1000 снарядов для дистанционной системы минирования RAAM;
- 30 тыс. минометных мин;
- 200 тыс. комплектов боеприпасов для стрелкового оружия;
- 200 бронетранспортеров MaxxPro и другое оборудование.
Reuters накануне писал, что новый пакет станет ответом на присоединение к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Владимир Путин подписал соответствующие договоры с главами этих регионов 30 сентября. Байден и Харрис сказали Зеленскому, что США «никогда не признают» вхождение украинских территорий в состав России.
В Кремле заявляли, что, передавая Киеву РСЗО, Вашингтон «целенаправленно и старательно подливает масла в огонь» и, «очевидно, действительно придерживается линии о том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца». По словам представителя президента Дмитрия Пескова, поставки HIMARS не поспособствуют возобновлению мирных переговоров. Зеленский после подписания договора о присоединении новых территорий заявил, что Украина не будет вести переговоры с Россией, пока ее президентом является Владимир Путин.
Первую партию HIMARS украинские военные получили в конце июня. В августе советник офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Киев хотел бы получить 50 систем HIMARS — по его словам, это «полностью изменило бы ход» боевых действий.
В сентябре США объявили о предоставлении Украине пакета помощи на сумму $1,1 млрд. Источник Reuters сказал, что в него войдут новые HIMARS, боеприпасы, система защиты от боевых дронов и средства техподдержки.
В конце прошлого месяца Байден подписал закон о выделении Украине помощи на $12,35 млрд. Пакет включает, в частности, $4,5 млрд для фонда правительства страны и $3 млрд на вооружения, оборудование и другую военную поддержку.