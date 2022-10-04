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Байден пообещал Зеленскому новые HIMARS

США предоставляют Украине новый пакет военной помощи на $625 млн
Новый пакет военной помощи введен в ответ на присоединение к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. По данным Reuters, Вашингтон поставит Киеву четыре HIMARS
РСЗО HIMARS
РСЗО HIMARS (Фото: AFLO Images / Global Look Press)

Президент США Джо Байден, вице-президент Камала Харрис и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор, во время которого американский лидер пообещал предоставить Киеву дополнительную военную помощь на $625 млн. В нее войдут дополнительные поставки реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также артиллерия, бронированные машины, военное снаряжение, сообщает Белый дом.

В Пентагоне уточнили, что в пакет помощи войдут:

  • четыре РСЗО HIMARS;
  • 16 155-мм гаубиц и 16 105-мм гаубиц;
  • 75 тыс. 155-мм артиллерийских снарядов;
  • 1000 снарядов для дистанционной системы минирования RAAM;
  • 30 тыс. минометных мин;
  • 200 тыс. комплектов боеприпасов для стрелкового оружия;
  • 200 бронетранспортеров MaxxPro и другое оборудование.

Reuters накануне писал, что новый пакет станет ответом на присоединение к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Владимир Путин подписал соответствующие договоры с главами этих регионов 30 сентября. Байден и Харрис сказали Зеленскому, что США «никогда не признают» вхождение украинских территорий в состав России.

В Кремле заявляли, что, передавая Киеву РСЗО, Вашингтон «целенаправленно и старательно подливает масла в огонь» и, «очевидно, действительно придерживается линии о том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца». По словам представителя президента Дмитрия Пескова, поставки HIMARS не поспособствуют возобновлению мирных переговоров. Зеленский после подписания договора о присоединении новых территорий заявил, что Украина не будет вести переговоры с Россией, пока ее президентом является Владимир Путин.

В ЛНР сообщили, что ВСУ начали использовать новый тип ракет для HIMARS
Политика
Фото:Cover Images / Keystone Press Agency / Global Look Press

Первую партию HIMARS украинские военные получили в конце июня. В августе советник офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Киев хотел бы получить 50 систем HIMARS — по его словам, это «полностью изменило бы ход» боевых действий.

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В сентябре США объявили о предоставлении Украине пакета помощи на сумму $1,1 млрд. Источник Reuters сказал, что в него войдут новые HIMARS, боеприпасы, система защиты от боевых дронов и средства техподдержки.

В конце прошлого месяца Байден подписал закон о выделении Украине помощи на $12,35 млрд. Пакет включает, в частности, $4,5 млрд для фонда правительства страны и $3 млрд на вооружения, оборудование и другую военную поддержку.

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Персоны
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
США Джо Байден РСЗО «HIMARS» Украина Владимир Зеленский

Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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