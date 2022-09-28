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Reuters узнал о новом пакете военной помощи на $1,1 млрд Украине от США

Reuters: США готовят новый пакет военной помощи Украине на $1,1 млрд
В США готовят новый пакет военной помощи Украине в качестве ответа на референдумы в восточных регионах страны. Новый пакет стоимостью $1,1 млрд будет включать РСЗО HIMARS и средства против боевых дронов

США готовятся выделить Украине новый пакет военной помощи на $1,1 млрд. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник в американском руководстве.

Помощь будет ответом на референдумы о вхождении в состав России, которые прошли в Херсонской и Запорожской области, а также в ДНР и ЛНР. О новом пакете будет объявлено в ближайшие дни, рассказал источник на условиях анонимности.

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Деньги будут выделены из средств Инициативы по помощи безопасности Украины, которая была создана конгрессом США, чтобы администрация Джо Байдена могла сразу же направлять средства производителям вооружений, а не брала оружие со складов американской армии.

По словам источника, в новый пакет войдут новые РСЗО HIMARS, боеприпасы, система защиты от боевых дронов, а также средства технической поддержки.

Кроме того, рассказал источник, США готовят новый пакет санкций против России после того, как будут объявлены результаты референдумов.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что референдумы не являются основаниям для прекращения боевых действий. Вашингтон намерен и дальше поставлять Киеву вооружение, что Украина могла вернуть контроль над утраченной территорией.

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Референдумы о вхождении в состав России прошли в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. Явка во всех четырех регионах превысила 50% и голосования были признаны состоявшимися. После обработки 100% бюллетеней вхождение в состав России в ЛНР поддержали 98,4%, в Херсонской области — 87%, в Запорожской области — 93,1%. В ДНР 99,23% проголосовали за вхождение в состав России

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Тамерлан Гаджиев Тамерлан Гаджиев
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