Reuters узнал об отправке Киеву четырех РСЗО HIMARS «в ближайшие дни»

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Соединенные Штаты в рамках следующего пакета военной помощи на $625 млн «в ближайшие дни» передадут Украине четыре РСЗО HIMARS, 200 автомобилей с противоминной защитой и боеприпасы для гаубиц. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в администрации президента США Джо Байдена.

По данным агентства, о новом пакете военной помощи будет объявлено во вторник, 4 октября. Он станет ответом на присоединение Россией четырех новых территорий, указали источники Reuters.

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