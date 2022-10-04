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Reuters узнал об отправке Киеву четырех РСЗО HIMARS «в ближайшие дни»
Reuters: США «в ближайшие дни» передадут Украине четыре РСЗО HIMARS и 200 бронеавтомобилей
Соединенные Штаты в рамках следующего пакета военной помощи на $625 млн «в ближайшие дни» передадут Украине четыре РСЗО HIMARS, 200 автомобилей с противоминной защитой и боеприпасы для гаубиц. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в администрации президента США Джо Байдена.
По данным агентства, о новом пакете военной помощи будет объявлено во вторник, 4 октября. Он станет ответом на присоединение Россией четырех новых территорий, указали источники Reuters.
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