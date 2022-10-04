В ЛНР сообщили, что ВСУ начали использовать новый тип ракет для HIMARS

Украинские военные стали использовать новый тип ракет для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS с поражающими элементами в виде шрапнели, заявил «РИА Новости» офицер представительства Луганской народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов (СЦКК).

«Раньше они не использовали такой тип ракет. Это второй населенный пункт [Старобельск], по которому они отработали таким типом ракет. Эта ракета — М30 — выпускается из установки М142 HIMARS. Перед этим вот представительство ЛНР в СЦКК зафиксировало использование такого типа ракет в городе Брянка на днях», — сказал Гетманский.

По его словам, новый тип ракет оснащен поражающими элементами в виде шрапнели — шариков небольшого диаметра из вольфрама.

«[Шрапнель опасна] большой поражающей способностью, то есть ракета разрывается в небе и разлетается на определенный радиус», — уточнил Гетманский.

В конце сентября в ЛНР сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Лисичанск из РСЗО HIMARS. В представительстве ЛНР в СЦКК уточнили, что было запущено четыре ракеты.

3 октября Народная милиция ЛНР заявила, что украинские военные пересекли административную границу республики и закрепились в направлении Лисичанска. «Им [ВСУ] удалось продвинуться на небольшое расстояние в 1,5–2 км... Они сейчас находятся под огневым воздействием наших сил и сил Российской Федерации сразу с трех сторон. То есть с севера, востока и юга планомерно уничтожаются все те, кто заходит на территорию Луганской народной республики», — сообщил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.