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Байден подписал закон о дополнительной помощи Киеву на $12,35 млрд
Джо Байден подписал закон о дополнительной помощи Киеву на $12,35 млрд
Президент США Джо Байден подписал закон о финансировании американского правительства до 16 декабря 2022 года, включая дополнительную помощь Украине, сообщается на сайте Белого дома.
«Закон о продолжении выделения ассигнований и дополнительных ассигнованиях на Украину, 2023» предусматривает ассигнования на 2023 финансовый год федеральным учреждениям до 16 декабря 2022 года для текущих программ и работы федерального правительства и включает дополнительные ассигнования для реагирования на ситуацию на Украине», — говорится в документе.
Речь идет об оказании Киеву помощи на $12,35 млрд, в том числе военной.
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