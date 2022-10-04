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Власти Швеции «оцепили место преступления» у «Северных потоков»

Зона утечки у датского острова Борнхольм оцеплена береговой полицией Швеции, которая, как и Дания, ведет расследование. Что произошло с газопроводами, пока не установлено
Фото: kustbevakningen.se
Фото: kustbevakningen.se

Обследовать поврежденные газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2» будет возможно, после того как полиции Швеции и Дании снимут оцепление с места утечки, заявили РБК в компании-операторе Nord Stream 2 AG.

Место утечки, которая произошла в районе датского острова Борнхольм в Балтийском море, находится недалеко от берегов Швеции. Правоохранительные органы обеих стран ведут расследование, зона происшествия оцеплена Шведской береговой охраной, указали в Nord Stream 2 AG.

«Компания-оператор «Северного потока-2» взаимодействует со всеми задействованными государственными органами и приступит к обследованию и оценке состояния газопровода, когда будет завершено полицейское расследование на месте преступления и снято оцепление», — сообщила компания.

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Фото:Роскосмос

Об утечке стало известно вечером 26 сентября. Что произошло с Nord Stream, до сих пор остается неясным. Страны, границы которых находятся рядом с трубопроводами, — ФРГ, Дания, Швеция, Норвегия — произошедшее назвали саботажем. Они также говорили о намерении провести расследование совместными силами.

Президент Владимир Путин 30 сентября заявил, что диверсию на трубопроводе организовали «англосаксы». В тот же день в Службе внешней разведки сообщили, что располагают материалами, указывающими «на западный след» в инциденте. Кремль не смог назвать сроки ремонта газопроводов.



По данным «Газпрома» на 3 октября, утечки из трубопроводов прекратились. Ранее компания сообщала, что в «Северных потоках» было 800 млн куб. м газа.

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