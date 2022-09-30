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«Газпром» назвал объем газа в поврежденных нитках «Северных потоков»

«Газпром»: в нитках «Северных потоков» на момент аварии находилось 800 млн куб. м газа
Объем газа, находившийся во время взрывов в трех нитках «Северных потоков», — это потребление Данией за три месяца, заявил представитель «Газпрома». Компания отмечает, что сроки восстановления их работоспособности нельзя оценить
«Газпром» GAZP ₽217,7 -3,87% Купить
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

В трех нитках трубопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» в момент аварии находилось 800 млн куб. м газа, заявил представитель «Газпрома» Сергей Куприянов, выступая по видеосвязи на заседании Совбеза ООН. Трансляция идет на YouTube-канале организации. Для сравнения, заявил он, примерно столько потребляет Дания за три месяца.

В момент происшествия газ «по разным причинам» не транспортировался по трубопроводам, но они оба были готовы к работе, сказал Куприянов.

По словам представителя «Газпрома», герметичность газопроводов была нарушена из-за физических повреждений, об этом свидетельствуют данные о резком падении давления и утечке газа. Российская компания ищет решения для возобновления работоспособности «Северных потоков», но сейчас сроки оценить невозможно, добавил Куприянов.

«Беспрецедентные разрушения» «Северных потоков». Что важно знать
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Место утечки на &laquo;Северном потоке&raquo;

Представитель компании назвал аварию беспрецедентной и заявил, что Европа «на неопределенный срок лишилась одного из ключевых маршрутов получения важнейших энергоресурсов».

Суммарная проектная мощность «Северного потока» и «Северного потока — 2» составляет 110 млрд куб. м газа в год. Газопроводы проходят по дну Балтийского моря через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. За минувшее лето прокачка газа по «Северному потоку» сократилась до 20% от максимальной мощности, со 167 млн до 35 млн куб. м в сутки. «Газпром» объяснил это проблемами с газовыми турбинами, возникшими из-за санкций, введенных против России из-за боевых действий на Украине. «Северный поток-2» был достроен осенью 2021-го, но так и не введен в эксплуатацию, в феврале власти ФРГ приостановили его сертификацию.

26 сентября на двух газопроводах произошли взрывы, компания-оператор Nord Stream заявила о «беспрецедентных» разрушениях. В исключительных экономических зонах Швеции и Дании обнаружили четыре утечки. Власти этих стран заявили, что мощность подводных взрывов составила несколько сотен килограммов в тротиловом эквиваленте (возможно, 500 кг, писала The Wall Street Journal со ссылкой на датских чиновников).

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Несколько стран Европы и Североатлантический альянс заявили, что речь идет о преднамеренной диверсии, такой точки зрения придерживается и Россия. 30 сентября директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что у России есть «некоторые материалы, которые указывают на западный след в организации и проведении этого террористического акта». Однако через несколько часов председатель Совбеза Николай Патрушев сказал, что пока у Москвы нет данных о причастности западных спецслужб к ЧП на «Северных потоках».

НАТО, ЕС и Россия высказываются в поддержку расследования произошедшего. Постпред России при ООН Василий Небензя заявляет, что международное расследование легитимно только при участии Москвы.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
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