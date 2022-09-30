Глава СВР Нарышкин: у России есть материалы о «западном следе» в ЧП на «Северных потоках»

Нарышкин заявил о свидетельствах «западного следа» в ЧП на газопроводах

По словам главы СВР, страны Запада стараются скрыть организаторов и исполнителей этого теракта. Ранее секретарь Совбеза Патрушев и посольство России в США называли выгодополучателем аварии Вашингтон

Фото: Johan Nilsson / Keystone Press Agency / Global Look Press

Запад делает все, чтобы скрыть организаторов и исполнителей «международного террористического акта» на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», заявил директор СВР Сергей Нарышкин.

«У нас уже есть некоторые материалы, которые указывают на западный след в организации и проведении этого террористического акта», — добавил он (цитата по «РИА Новости»).

26 сентября на газопроводах произошли взрывы, которые привели к резкому падению давления в трубах и «беспрецедентным» разрушениям. Зафиксировано четыре утечки.

По оценке оператора Nord Stream AG, утечка газа на «Северном потоке-1» прекратится 3 октября. В компании не стали прогнозировать сроки возобновления эксплуатации газопровода, заявив: «Оценку можно будет провести на месте, как только нам удастся приблизиться к району [происшествия]. Сейчас это запретная зона».

Кремль назвал аварии актами на «государственном уровне», НАТО — преднамеренной диверсией. Посольство России в США призвало расследовать инцидент и указало, что повреждение российских газопроводов выгодно именно Вашингтону, который хочет «подсадить» Европу на «дорогую и неэкологичную иглу СПГ». Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев тоже считает, что основным выгодополучателем взрывов являются США.

30 сентября по инициативе Москвы пройдет срочное заседание Совбеза ООН, на котором будет обсуждаться случившееся.