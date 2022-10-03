Кремль не сумел назвать сроки восстановления «Северных потоков»

Песков заявил, что Москва не может назвать сроки восстановления «Северных потоков»

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У России есть понимание, что восстановить разрушенные газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2» «можно» и «нужно», но когда это произойдет, неясно, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Непонятно, на какое международное сотрудничество в этой ситуации мы можем рассчитывать, учитывая такую истерически-антагонистическую позицию всего коллективного Запада в отношении нашей страны», — добавил Песков, комментируя возможность привлечения других стран к работе.

Он также пояснил, что пока не проводились работы на дне, «чтобы понять размеры бедствия».

Об утечках стало известно вечером 26 сентября. Компания-оператор газопроводов Nord Stream AG сообщила, что в обоих газопроводах упало давление, в нитке «Северного потока-2» обнаружили дыры. Затем в Дании зафиксировали утечку газа в Балтийском море в районе острова Борнхольм, недалеко от берегов Швеции.

Президент Владимир Путин 30 сентября заявил, что диверсию на трубопроводе организовали «англосаксы». В тот же день глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сообщил, что у Москвы есть «некоторые материалы, которые указывают на западный след в организации и проведении этого террористического акта».

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Страны, границы которых находятся рядом с трубопроводами, — ФРГ, Дания, Швеция, Норвегия — произошедшее назвали саботажем. По данным датских властей, 1 октября в трубах стабилизировалось давление и это указывает, что газа там больше нет. «Газпром» сообщал, что в момент аварии в «Северных потоках» было 800 млн куб. м газа. 3 октября компания также заявила о стабилизации давления в газопроводе.