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Польша и Германия заявили, что Россия должна заплатить Украине репарации

Главы МИД Польши и Германии: Россия должна заплатить репарации Украине
Главы МИД Польши и Германии выразили надежду, что военные действия на Украине закончатся восстановлением ее суверенитета, а Россия выплатит ей репарации. Ранее президент Польши Дуда также потребовал от Москвы репараций для Киева
Фото: Вячеслав Мадиевский / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Вячеслав Мадиевский / Keystone Press Agency / Global Look Press

Военные действия на Украине должны закончиться полным восстановлением территориальной целостности страны, а Россия должна выплатить ей репарации, заявил глава МИД Польши Збигнев Рау на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок.

Варшава и Берлин осудили «организацию Россией референдумов» на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и не признают их итогов.

Ранее, 21 сентября, президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россия должна «выплачивать Украине репарации». Он заверил, что Варшава не прекратит усилия по привлечению России к ответственности за нарушение международного права.

Дуда потребовал от России репараций для Украины
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Фото:Zuma / ТАСС

Контрибуция — это платежи, которые налагали на государство, проигравшее в войне, в пользу государства-победителя в XVIII–XIX веках. Версальский мирный договор, заключенный после Первой мировой войны, впервые ввел в международное право понятие репарации — компенсации за ущерб в пользу союзников по Антанте от Германии. Это понятие фактически заменило понятие контрибуции.

Министр юстиции Украины Денис Малюська в интервью немецкой медиагруппе Funke говорил, что Киев будет добиваться от России репараций в размере $300 млрд.

В начале сентября премьер-министр страны Денис Шмыгаль сообщил, что Украина на сегодняшний день оценивает свой ущерб от военных действий в $326 млрд. Он уточнил, что названная сумма является прямым физическим ущербом, который украинское правительство смогло подтвердить вместе с экспертами Всемирного банка.

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Шмыгаль предлагал финансировать восстановление страны за счет конфискованных российских активов. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель также предлагал рассмотреть вопрос об изъятии замороженных валютных резервов России для этих целей.

В начале августа Зеленский сообщил, что Украина уже конфисковала российские активы на общую сумму порядка $765 млн. По его словам, эта работа продолжается, и еще более 900 объектов, принадлежащих именно Российскому государству, предложено конфисковать.

В Кремле возможное решение об изъятии российских активов в пользу Украины назвали вопиющим и незаконным. Это будет «фактически прямое воровство», отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин предупреждал, что «воровство чужих активов никогда до добра никого не доводило». В Совете Федерации подчеркнули, что изъятие российских активов в пользу Украины может вызвать ответные меры со стороны России.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев ответил Зеленскому на слова об изъятии активов, отметив, что Украина отнимает у России на бумаге, а Россия — на земле. Конфискацией «преступно нажитого имущества» Киева и его возвратом народу Донбасса занимается ВС России, подчеркнул он.

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Виктория Тютина Виктория Тютина
Польша Германия Россия Украина репарации Военная операция на Украине Анналена Бербок
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