В России оценили инициативу Байдена изымать активы российских бизнесменов

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 апреля
EUR ЦБ: 75,92 (-0,74) Инвестиции, 11:47
Курс доллара на 28 апреля
USD ЦБ: 72,88 (+0,17) Инвестиции, 11:47
Правительство Швеции выступило против референдума о членстве в НАТО Политика, 18:48
Бумаги TCS Group выросли на 15% на фоне покупке доли «Интерроссом» Инвестиции, 18:43
Не только 3D: как BIM-технологии помогают избежать ошибок в строительстве Индустрия 4.0, 18:40
Реанимация на улице: как мобильное приложение может спасти тысячи жизней Партнерский проект, 18:34
Альфа-Банк попросил обязательно продать валюту для переноса ИИС Инвестиции, 18:30
«Интеррос» купит 35% в TCS Group у семьи Тинькова Бизнес, 18:28
Что покупать прямо сейчас. Топ-5 криптовалют от эксперта Крипто, 18:27
Какие хозпостройки на даче нужно регистрировать в Росреестре Недвижимость, 18:25
Фонд Мильнера пообещал пожертвовать $100 млн беженцам с Украины Политика, 18:24
Производители соков и газировки предупредили о риске остановки заводов Бизнес, 18:22
Россия запретила въезд премьер-министру Канады Трюдо и еще 591 канадцу Политика, 18:21
«Витязь» переедет в новом сезоне КХЛ из Подольска в Балашиху Спорт, 18:20
«Газпром» побил рекорд по размеру чистой годовой прибыли Инвестиции, 18:19
Налог на вклады в 2022 году: все нюансы Инвестиции, 18:14
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Война санкций ,  
0 

В России оценили инициативу Байдена изымать активы российских бизнесменов

В Совфеде предупредили, что возможные действия США по изъятию активов российских предпринимателей могут привести к ответным мерам со стороны России, сокращению международных расчетов в долларах, а также оттоку инвесторов
Андрей Климов
Андрей Климов (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Возможное изъятие активов у российских бизнесменов со стороны США может повлечь ответные законодательные меры по отношению к лицам, аффилированным с «вашингтонским обкомом». Об этом глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета России Андрей Климов заявил «РИА Новости».

«Такие вещи спускать нельзя. Самим бизнесменам нужно затаскать по судам американцев», — сказал он, допустив дополнительную помощь со стороны государства. Говоря о возможных поправках в законодательство об ответных мерах, Климов пояснил: «Речь идет не о гражданстве».

По словам замглавы экономического комитета Совфеда Ивана Абрамова, возможные действия Вашингтона по изъятию активов российских бизнесменов оттолкнут от США другие страны, инвесторов и сократят международные расчеты в долларах.

«Любое действие имеет противодействие. И если вы изымаете активы у наших физических лиц за рубежом, мы будем изымать активы у ваших физлиц», — сказал агентству сенатор.

Байден разрешит изымать активы российских бизнесменов в пользу Украины
Политика
Джозеф Байден

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, подчеркнула, что действия западных стран по заморозке активов России являются опасным прецедентом и дают Москве право на ответные меры.

По ее словам, подобные действия могут быть расценены как посягательство на суверенную собственность и «банальное неприкрытое воровство».

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: David Dee Delgado / Getty Images Как научиться говорить убедительно: 7 фраз
Статьи
Pro
Фото: Scott Barbour / Getty Images Предвестники увольнения: как понять, что с вами готовы попрощаться
Инструкции
Pro
Фото: Richard Rohrdanz / Unsplash Чем поможет форс-мажор — инструкция по применению
Инструкции
Pro
Фото: Astemir Almov / Unsplash Замерли перед прыжком: когда освободятся лучшие офисы Москвы
Статьи
Pro
Кризис в квадрате: чем рецессия 2022 года отличается от всех других
Исследования
Pro
Как трансформировать финансовую модель в условиях неопределенности
Инструкции
Pro
О чем пишут российские блогеры и как бизнесу это использовать
Инструкции
Pro
Фото: Joe Raedle / Getty Images Почему ослабли позиции банков США и какие риски сегодня у инвесторов
Статьи

Ранее 28 апреля Белый дом анонсировал, что американский президент Джо Байден предложит одобрить всеобъемлющий пакет законов, которые предусматривают использование конфискованных активов российских бизнесменов для оказания помощи Украине.

Предлагается создать упрощенный административный процесс с участием Минфина и Минюста США для конфискации имущества российских олигархов, находящихся под санкциями, а также ввести уголовную ответственность за сознательное владение доходами, полученными «от коррупционных сделок с российским правительством».

Ранее палата представителей США приняла закон, позволяющий направлять арестованные российские активы на поддержку Украины. Общая стоимость изъятых активов оценивается в сумму от $2 млн.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 28 апреля заявил, что американские власти также рассматривают возможность передачи Украине замороженных в США активов ЦБ России.

Материалы к статье
Авторы
Теги
Виктория Тютина Виктория Тютина
Россия Джо Байден активы изъятие российский бизнес
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Материалы по теме
Байден разрешит изымать активы российских бизнесменов в пользу Украины
Политика
США изучат возможность передачи Украине замороженных активов Центробанка
Политика
В США разрешили направлять на поддержку Украины российские активы
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter