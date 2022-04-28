В России оценили инициативу Байдена изымать активы российских бизнесменов

В Совфеде предупредили, что возможные действия США по изъятию активов российских предпринимателей могут привести к ответным мерам со стороны России, сокращению международных расчетов в долларах, а также оттоку инвесторов

Андрей Климов (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Возможное изъятие активов у российских бизнесменов со стороны США может повлечь ответные законодательные меры по отношению к лицам, аффилированным с «вашингтонским обкомом». Об этом глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета России Андрей Климов заявил «РИА Новости».

«Такие вещи спускать нельзя. Самим бизнесменам нужно затаскать по судам американцев», — сказал он, допустив дополнительную помощь со стороны государства. Говоря о возможных поправках в законодательство об ответных мерах, Климов пояснил: «Речь идет не о гражданстве».

По словам замглавы экономического комитета Совфеда Ивана Абрамова, возможные действия Вашингтона по изъятию активов российских бизнесменов оттолкнут от США другие страны, инвесторов и сократят международные расчеты в долларах.

«Любое действие имеет противодействие. И если вы изымаете активы у наших физических лиц за рубежом, мы будем изымать активы у ваших физлиц», — сказал агентству сенатор.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, подчеркнула, что действия западных стран по заморозке активов России являются опасным прецедентом и дают Москве право на ответные меры.

По ее словам, подобные действия могут быть расценены как посягательство на суверенную собственность и «банальное неприкрытое воровство».

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Ранее 28 апреля Белый дом анонсировал, что американский президент Джо Байден предложит одобрить всеобъемлющий пакет законов, которые предусматривают использование конфискованных активов российских бизнесменов для оказания помощи Украине.

Предлагается создать упрощенный административный процесс с участием Минфина и Минюста США для конфискации имущества российских олигархов, находящихся под санкциями, а также ввести уголовную ответственность за сознательное владение доходами, полученными «от коррупционных сделок с российским правительством».

Ранее палата представителей США приняла закон, позволяющий направлять арестованные российские активы на поддержку Украины. Общая стоимость изъятых активов оценивается в сумму от $2 млн.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 28 апреля заявил, что американские власти также рассматривают возможность передачи Украине замороженных в США активов ЦБ России.