Дуда потребовал от России репараций для Украины

Варшава не оставит усилий по привлечению России к ответственности за нарушение международного права, заверил президент. Ранее Дуда предлагал потребовать от Москвы репараций за участие во Второй мировой войне

Россия должна «выплачивать Украине репарации», заявил президент Польши Анджей Дуда в ходе 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, его слова приводит в Twitter канцелярия.

«Она [Россия] должна [Украине] военные репарации, которые ей придется выплатить. Нет справедливости без компенсации. <...> Это верно для сегодняшнего дня, но также верно и для незаконченных дел прошлого. Я говорю это как президент страны, которая пострадала во время Второй мировой войны», — сказал Дуда.

Он заверил, что Варшава не прекратит усилия по привлечению России к ответственности за нарушение международного права, сообщает PAP.

В начале марта президент Украины Владимир Зеленский призывал Россию «учить слова «репарации» и «контрибуции».

В середине сентября Дуда предложил потребовать от России репараций за участие во Второй мировой войне. «Германия начала Вторую мировую войну и напала на Польшу. Конечно, Россия присоединилась к этой войне позже, поэтому я считаю, что мы должны требовать репараций и от России», — сказал он.

После этого спикер Госдумы Вячеслав Володинпризвал правоохранительные органы проверить слова польского лидера и рассмотреть вопрос о привлечении его к уголовной ответственности. Он назвал предложение потребовать компенсацию оскорблением памяти тех, кто отдал жизнь во время Второй мировой войны, и реабилитацией фашизма (за это в российском законодательстве предусмотрено уголовное наказание).

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В Кремле сочли инициативу Дуды «политическим экстремизмом» и предложили историкам «покопаться в XVI веке», чтобы найти, «за что спросить с поляков».

Кроме того, Польша решила потребовать у Германии репарации за ущерб, нанесенный ей в годы Второй мировой войны.