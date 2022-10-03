Лукашенко потребовал «мобилизовать всех» на уборку картошки и свеклы

Лукашенко считает, что на сбор урожая можно «мобилизовать» в том числе школьников, студентов и госслужащих, поскольку страна может получить за сельхозпродукцию «приличные деньги». Покупать ее готовы Россия и Китай, указал он

Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

В Белоруссии нужно «мобилизовать всех» для уборки картофеля, свеклы, кукурузы и зерна, заявил Александр Лукашенко, передает БелТА.

«Разговоры о том, что где-то санкции, какая-то мобилизация, война, еще чего-то, — не принимаются. Забудьте об этом. Вы должны видеть свой район, своих людей. Вы должны вовремя посеять, уйти в зиму, подняв зябь и готовиться к весеннему севу», — сказал он, выступая по случаю назначения руководителей районных исполкомов.

По мнению президента Белоруссии, к уборке при необходимости нужно привлекать учащихся, поскольку, «если человек пойдет пять-шесть часов поработает, и родителям в радость, и ребенку хорошая физическая подготовка». Помимо этого, на уборку урожая можно направлять студентов, госслужащих, отметил он.

Лукашенко заявил, что на урожае Белоруссия сможет заработать «приличные деньги не сейчас, так по весне». По словам Лукашенко, его страна сможет продать свою сельхозпродукцию в России и Китае, а производство, по прогнозам белорусского правительства, можно увеличить в два раза, вся продукция продастся по «хорошим ценам».

После объявления в России частичной мобилизации Лукашенко заявил, что «никакой мобилизации» в Белоруссии не будет, и назвал сообщения о возможности этого враньем. Госсекретарь Совбеза страны Александр Вольфович отмечал, что белорусские граждане «мобилизованы и так», и в случае появления необходимости «дать отпор» страна использует силовой блок, который «сегодня выполняет задачи по обороне своей страны» и защиты конституционного строя на ее территории.

