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Лукашенко потребовал «мобилизовать всех» на уборку картошки и свеклы

Лукашенко считает, что на сбор урожая можно «мобилизовать» в том числе школьников, студентов и госслужащих, поскольку страна может получить за сельхозпродукцию «приличные деньги». Покупать ее готовы Россия и Китай, указал он
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

В Белоруссии нужно «мобилизовать всех» для уборки картофеля, свеклы, кукурузы и зерна, заявил Александр Лукашенко, передает БелТА.

«Разговоры о том, что где-то санкции, какая-то мобилизация, война, еще чего-то, — не принимаются. Забудьте об этом. Вы должны видеть свой район, своих людей. Вы должны вовремя посеять, уйти в зиму, подняв зябь и готовиться к весеннему севу», — сказал он, выступая по случаю назначения руководителей районных исполкомов.

По мнению президента Белоруссии, к уборке при необходимости нужно привлекать учащихся, поскольку, «если человек пойдет пять-шесть часов поработает, и родителям в радость, и ребенку хорошая физическая подготовка». Помимо этого, на уборку урожая можно направлять студентов, госслужащих, отметил он.

Лукашенко исключил мобилизацию в Белоруссии
Политика
Александр Лукашенко

Лукашенко заявил, что на урожае Белоруссия сможет заработать «приличные деньги не сейчас, так по весне». По словам Лукашенко, его страна сможет продать свою сельхозпродукцию в России и Китае, а производство, по прогнозам белорусского правительства, можно увеличить в два раза, вся продукция продастся по «хорошим ценам».

После объявления в России частичной мобилизации Лукашенко заявил, что «никакой мобилизации» в Белоруссии не будет, и назвал сообщения о возможности этого враньем. Госсекретарь Совбеза страны Александр Вольфович отмечал, что белорусские граждане «мобилизованы и так», и в случае появления необходимости «дать отпор» страна использует силовой блок, который «сегодня выполняет задачи по обороне своей страны» и защиты конституционного строя на ее территории.
 

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Персоны
Юлия Выродова Юлия Выродова
Александр Лукашенко картошка мобилизация урожай

Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии

30 августа 1954 года
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