Глава Якутии пообещал возвращать домой ошибочно призванных на Украину

Есть случаи ошибок, когда повестки получают те, кто не подлежит мобилизации, сообщил Айсен Николаев. Таких людей будут возвращать домой

Video

Глава Якутии Айсен Николаев признал, что во время частичной мобилизации происходят ошибки и повестки получают люди, не подлежащие призыву. Об этом он сказал во время совещания по организации мобилизации на территории республики, сообщение опубликовано на сайте правительства Якутии.

«С 21 сентября на территории Якутии идет большая работа по исполнению указа президента Российской Федерации по частичной мобилизации граждан. К сожалению, есть случаи ошибок при мобилизации, и призываются те, кто не должен призываться по указу президента. К примеру, выявлены случаи, когда были мобилизованы многодетные отцы, имеющие четырех детей до 16 лет. Это недопустимо. Призванные ошибочно будут возвращены», — сказал Николаев.

Чтобы минимизировать ошибочную рассылку повесток, глава Якутии поручил усилить взаимодействие на местах органов местного самоуправления с военными комиссариатами районов.

Николаев также предложил установить призвавшимся единовременную выплату в размере 200 тыс. руб. и, кроме того, другие льготы: освободить от платы за посещение детского сада на время мобилизации родителя, обеспечить бесплатным питанием учеников 5–11-х классов на период мобилизации родителя, выдать детям бесплатные путевки в лагеря.

Помимо этого, глава Якутии предложил заключать договоры на целевое обучение за счет средств бюджета для детей мобилизовавшихся военных, а также установить повышенные стипендии для них.

Читайте на РБК Pro Pro x The Economist Почему даже на фоне рецессии компании продолжают нанимать персонал Почему даже на фоне рецессии компании продолжают нанимать персонал Статьи Pro Мелатонин: стоит ли принимать на ночь? Мелатонин: стоит ли принимать на ночь? Статьи Pro Morgan Stanley: лекарства от ожирения станут золотой жилой для бигфармы Morgan Stanley: лекарства от ожирения станут золотой жилой для бигфармы Прогнозы Pro В какие активы безопаснее вкладываться в кризис В какие активы безопаснее вкладываться в кризис Статьи Pro Как поднять ребенка в школу или детский сад без крика и паники: 7 советов Как поднять ребенка в школу или детский сад без крика и паники: 7 советов Инструкции Pro Как рецепт коктейля от агента 007 поможет наладить работу и личную жизнь Как рецепт коктейля от агента 007 поможет наладить работу и личную жизнь Статьи Pro Жертвы думскроллинга: как отучить сотрудников читать пугающие новости Жертвы думскроллинга: как отучить сотрудников читать пугающие новости Статьи Pro Четыре реакции на страх, которые только усилят его Четыре реакции на страх, которые только усилят его Статьи

В Магаданской области губернатор Сергей Носов также поручил разобраться с жалобами от родственников граждан, которые получили повестки, но не подлежат мобилизации, говорится в сообщении правительства региона. Там отметили, что речь идет о людях, не служивших в армии, не имеющих нужной военно-учетной специальности, ограниченно годных по здоровью.

В интервью «Вести. Магадан» Носов также сообщил, что попросил военного прокурора внимательно следить на местах за выполнением приказов Генштаба и Минобороны в части мобилизации определенных категорий тех, кто находится в запасе.

Согласно разъяснению Минобороны, призыву по частичной мобилизации подлежат рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет и старшие — до 55 лет. Приоритетными считаются следующие военно-учетные специальности: стрелки, танкисты, артиллеристы, водители.

Призыву в рамках мобилизации не подлежат: