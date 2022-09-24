Глава Якутии пообещал возвращать домой ошибочно призванных на Украину

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 сентября
EUR ЦБ: 56,48 (-2,46) Инвестиции, 23 сен, 16:25
Курс доллара на 24 сентября
USD ЦБ: 58,1 (-1,73) Инвестиции, 23 сен, 16:25
Кадыров сообщил об охраняющих референдум в Энергодаре чеченцах Политика, 16:21
В России упростили получение гражданства для контрактников Политика, 16:19
Глава СПЧ пожаловался Шойгу на «палочный» подход к мобилизации Политика, 16:11
Путин подписал закон о 10 годах колонии за дезертирство Политика, 16:08
Хватит ли IT-специалистов для развития бизнеса в России РБК и S+Консалтинг, 16:04
В Саратове отменили решение призвать 59-летнего не воевавшего лейтенанта Политика, 15:47
У следовавшего в Россию сухогруза в Босфоре отказал двигатель Общество, 15:40
Любые цифры и буквы: как водителям выделиться необычным автономером Партнерский проект, 15:15
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
В НХЛ отреагировали на возможный запрет въезда в Чехию для россиян Спорт, 15:12
Власти заявили о 200 тыс. звонков на горячую линию о мобилизации Политика, 15:04
В Петербурге прошли обыски у активистов «Весны» и журналистов Общество, 15:01
Делай вещи: как апсайклинг преображает жизнь и помогает спасти планету Зеленая экономика, 15:00
Глава Якутии пообещал возвращать домой ошибочно призванных на Украину Политика, 14:53
Умер восьмикратный чемпион СССР в составе ЦСКА Валентин Сенюшкин Спорт, 14:43
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Военная операция на Украине ,  
0 

Глава Якутии пообещал возвращать домой ошибочно призванных на Украину

Есть случаи ошибок, когда повестки получают те, кто не подлежит мобилизации, сообщил Айсен Николаев. Таких людей будут возвращать домой

Video

Глава Якутии Айсен Николаев признал, что во время частичной мобилизации происходят ошибки и повестки получают люди, не подлежащие призыву. Об этом он сказал во время совещания по организации мобилизации на территории республики, сообщение опубликовано на сайте правительства Якутии.

«С 21 сентября на территории Якутии идет большая работа по исполнению указа президента Российской Федерации по частичной мобилизации граждан. К сожалению, есть случаи ошибок при мобилизации, и призываются те, кто не должен призываться по указу президента. К примеру, выявлены случаи, когда были мобилизованы многодетные отцы, имеющие четырех детей до 16 лет. Это недопустимо. Призванные ошибочно будут возвращены», — сказал Николаев.

Чтобы минимизировать ошибочную рассылку повесток, глава Якутии поручил усилить взаимодействие на местах органов местного самоуправления с военными комиссариатами районов.

10 главных вопросов о частичной мобилизации
Политика
Фото:Андрей Любимов / РБК

Николаев также предложил установить призвавшимся единовременную выплату в размере 200 тыс. руб. и, кроме того, другие льготы: освободить от платы за посещение детского сада на время мобилизации родителя, обеспечить бесплатным питанием учеников 5–11-х классов на период мобилизации родителя, выдать детям бесплатные путевки в лагеря.

Помимо этого, глава Якутии предложил заключать договоры на целевое обучение за счет средств бюджета для детей мобилизовавшихся военных, а также установить повышенные стипендии для них.

Читайте на РБК Pro
Pro x The Economist
Фото: Chris Hondros / Getty Images Почему даже на фоне рецессии компании продолжают нанимать персонал
Статьи
Pro
Фото: Chris McGrath / Getty Images Мелатонин: стоит ли принимать на ночь?
Статьи
Pro
Morgan Stanley: лекарства от ожирения станут золотой жилой для бигфармы
Прогнозы
Pro
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК В какие активы безопаснее вкладываться в кризис
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как поднять ребенка в школу или детский сад без крика и паники: 7 советов
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Как рецепт коктейля от агента 007 поможет наладить работу и личную жизнь
Статьи
Pro
Жертвы думскроллинга: как отучить сотрудников читать пугающие новости
Статьи
Pro
Фото: Jed Jacobsohn / Getty Images Четыре реакции на страх, которые только усилят его
Статьи

В Магаданской области губернатор Сергей Носов также поручил разобраться с жалобами от родственников граждан, которые получили повестки, но не подлежат мобилизации, говорится в сообщении правительства региона. Там отметили, что речь идет о людях, не служивших в армии, не имеющих нужной военно-учетной специальности, ограниченно годных по здоровью.

В еще четырех регионах объявили о дополнительных выплатах мобилизованным
Политика
Фото:Кирилл Брага / РИА Новости

В интервью «Вести. Магадан» Носов также сообщил, что попросил военного прокурора внимательно следить на местах за выполнением приказов Генштаба и Минобороны в части мобилизации определенных категорий тех, кто находится в запасе.

Согласно разъяснению Минобороны, призыву по частичной мобилизации подлежат рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет и старшие — до 55 лет. Приоритетными считаются следующие военно-учетные специальности: стрелки, танкисты, артиллеристы, водители.

Призыву в рамках мобилизации не подлежат:

  • те, кто имеет бронь от предприятия;
  • признанные временно негодными по состоянию здоровья;
  • занятые постоянным уходом за членом семьи либо за инвалидами I группы;
  • имеющие на иждивении четверых и более детей в возрасте до 16 лет;
  • те, чьи матери кроме них имеют четверых и более детей в возрасте до восьми лет и воспитывают без мужа.
Авторы
Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
Республика Саха (Якутия) Магаданская область Айсен Николаев Сергей Носов частичная мобилизация Украина
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Мосгортранс опроверг сообщения о мобилизации водителей автобусов
Политика
Что известно о частичной мобилизации в России
Политика
Студенты вечерних отделений не подпадут под частичную мобилизацию
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter