В Белгородской области отменили призыв 75 мобилизованных по ошибке

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что получил более 600 обращений, связанных с проведением частичной мобилизации

Фото: Кирилл Брага / РИА «Новости»

В Белгородской области отменили призыв 75 человек в рамках частичной мобилизации после поступивших жалоб, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, жалобы были связаны с призывом студентов и представителей важных для экономики и региона профессий.

«Результат: уже смогли помочь 75 жителям области. И при полном понимании и содействии военкомата», — написал губернатор.

Он также сообщил, что в общей сложности получил более 600 обращений, связанных с частичной мобилизацией. «С утра проведу оперативное совещание, посвященное частичной мобилизации, вместе с федеральными, региональными и муниципальными властями», — рассказал губернатор Белгородской области.

Гладков рассказал, что посетит соседние регионы, где находятся жители области, призванные в рамках частичной мобилизации. «Если понадобится, постараемся максимально быстро оказать содействие и помощь от региона. Нужно помочь и нашим мужчинам и их семьям, которые, конечно же, переживают», — написал он.

Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября, спустя семь месяцев после начала спецоперации на Украине. Министр обороны Сергей Шойгу пояснял, что планируется призвать 300 тыс. человек и только тех, кто служил в армии, имеет боевой опыт и военную специальность.

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Минобороны позже сообщало, что в соответствии с законодательством призыву в рамках мобилизации подлежат сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет и старшие — до 55 лет. В первую очередь призовут стрелков, танкистов, артиллеристов и водителей.

Не будут призываться «забронированные» работники оборонной промышленности, временно негодные по состоянию здоровья, занятые уходом за членом семьи или инвалидами I группы, имеющие на иждивении четверых и более детей до 16 лет, а также те, чьи матери, кроме них самим, воспитывают без мужа четверых и более детей до восьми лет, говорил представитель главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС, контр-адмирал Владимир Цимлянский.

В Минобороны указывали, что от призыва в рамках частичной мобилизации освободят некоторые категории IT-специалистов, работников системообразующих предприятий в сфере информации и связи, а также сотрудников организаций, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина поясняла, что на своих рабочих местах останутся те, кто отвечает за расчеты, платежи, инкассацию и работает с предприятиями и населением.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призывала губернаторов обеспечить частичную мобилизацию в соответствии с объявленными критериями призыва и не допускать ошибок. «Если необходимо, круглосуточно семь дней в неделю будьте в постоянном контакте с военкомами, на прямой связи с региональными омбудсменами и представителями общественности», — заявила она.