МИД Норвегии вызвал посла России из-за референдумов о присоединении

Российского посла вызвали в МИД Норвегии, чтобы изложить ему официальную позицию по вопросу референдумов и присоединения к России четырех новых регионов. В МИДе заявили, что голосование их статуса не меняет

Фото: Егор Алеев / ТАСС

МИД Норвегии вызвал российского посла из-за референдумов о присоединении к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом со ссылкой на заявление главы внешнеполитического ведомства страны Анникен Хюитфельдт сообщает NRK.

«Мы вызвали посла [России], чтобы еще раз разъяснить позицию Норвегии по поводу решения о присоединении четырех украинских областей к России. Это явное нарушение международного права», — заявила Хюитфельдт. По ее словам, проведение референдумов не меняет юридического статуса этих регионов.

Ранее для разъяснения аналогичной позиции послов России вызывали во внешнеполитические ведомства Чехии, Испании, Финляндии, Португалии и Великобритании.

Референдумы о присоединении к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей проходили в этих регионах с 23 по 27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней, в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской — 93,11%.

30 сентября президент Владимир Путин подписал с главами регионов договоры о принятии в состав России. Позже российский Конституционный суд признал эти договоры соответствующими Основному закону страны.

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Госдума приняла законы о присоединении четырех регионов 3 октября, утром 4 октября их одобрил Совет Федерации. Со дня принятия новых регионов в состав России те, кто постоянно проживает на территориях (или кто проживал ранее, но выехал в Россию), приобретают российское гражданство.

Киев неоднократно заявлял, что не признает итоги голосований и присоединение к России новых регионов. После подписания соглашений о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России президент Украины Владимир Зеленский отказался от переговоров с Путиным и ввел в действие соответствующее решение Совета нацбезобасности и обороны Украины.

Российские власти, в свою очередь, говорят, что не отказываются от переговоров с Киевом. Подписывая договоры о присоединении к России новых регионов, Путин призвал Украину вернуться к переговорному процессе, но в то же время подчеркнул, что не намерен обсуждать статус ДНР, ЛНР, Херсонской области и Запорожья. По его словам, жители «сделали свой однозначный выбор» и Россия его «не предаст».