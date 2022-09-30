Британский МИД вызвал посла России из-за присоединения новых регионов

В ведомстве заявили, что Лондон продолжает считать ДНР, ЛНР, Запорожскую, Херсонскую области и Крым частью Украины

Фото: Пелагия Тихонова / АГН «Москва»

МИД Великобритании вызвал российского посла в знак протеста против присоединения к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, сообщает Reuters со ссылкой на ведомство.

В Twitter-аккаунте внешнеполитического ведомства размещена картинка, где говорится, что «Донецк, Луганск, Херсон, Запорожье, Крым — это Украина». Глава британского правительства Лиз Трасс в Twitter также заявила, что эти территории являются частью Украины, а президент Владимир Путин своими действиями в отношении них «в очередной раз нарушает международное право».

Лондон после того, как в Кремле подписали договоры о присоединении данных регионов к России, ввел новые санкции против Москвы. В список попала глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Церемония подписания договора с республиками и областями прошла 30 сентября. На ней Путин заявил, что вхождение регионов в Россию — «это воля миллионов людей», и Москва «не предаст» выбор жителей Донбасса, Запорожья и Херсона. По его словам, эти территории связаны с Россией «общей судьбой и тысячелетней историей», и люди там, «несмотря на все испытания, пронесли через года любовь» к этой стране.

Присоединение прошло после состоявшихся 23-27 референдумов, по итогам которых большинство голосовавших выступили за вхождение регионов в состав России. Эти плебисциты Британия назвала «фальшивыми» и заявила, что «никогда» не признает их итоги.

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Президент Украины Владимир Зеленский указывал, что после проведения референдумов ему «не о чем будет разговаривать» с Путиным. Российский президент, выступая на церемонии в Кремле, отметил, что Москва все еще готова к переговорам с Киевом.

Зеленский после этого заявил, что и Киев готов говорить с Москвой, но пока Россию возглавляет Путин, никаких переговоров не будет. Украинский лидер также объявил, что страна подает заявку в НАТО. Ранее Москва выступала категорически против членства Украины в альянсе.