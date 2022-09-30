Британский МИД вызвал посла России из-за присоединения новых регионов

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 октября
EUR ЦБ: 52,74 (-2,67) Инвестиции, 16:32
Курс доллара на 1 октября
USD ЦБ: 55,3 (-2,11) Инвестиции, 16:32
Защита осужденной в России баскетболистки Грайнер обжаловала приговор Спорт, 18:23
Воробьев сообщил о доставке квадрокоптеров и спальников мобилизованным Политика, 18:16
Прокурор Петербурга потребовал признать движение «Весна» экстремистским Политика, 18:11
Без права на зарплату: на что живут россияне, ухаживающие за инвалидами Партнерский проект, 18:09
Лавров посоветовал всерьез воспринимать фразу Путина о переговорах Политика, 18:08
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:07
Путин упростил получение гражданства для контрактников-иностранцев Политика, 18:07
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подпишитесь за 99 ₽ в месяц
Бизнес попросил дать отсрочку от призыва части работников любых компаний Экономика, 18:04
РФ начала подготовку к поставкам электроэнергии для майнинга в Казахстане Крипто, 18:02
Российский теннисист второй раз в карьере вышел в полуфинал турнира ATP Спорт, 18:00
Дания и Швеция направили ООН письмо о ЧП на «Северных потоках» Бизнес, 17:50
«Сбер» начал прием заявок на кредитные каникулы для военнослужащих Недвижимость, 17:48
Школьная форма, плитка и удобрения: вторая жизнь мусора Партнерский проект, 17:46
Зеленский отказался от переговоров с Россией, «пока Путин — президент» Политика, 17:41
Военная операция на Украине ,  
0 

Британский МИД вызвал посла России из-за присоединения новых регионов

В ведомстве заявили, что Лондон продолжает считать ДНР, ЛНР, Запорожскую, Херсонскую области и Крым частью Украины
Фото: Пелагия Тихонова / АГН «Москва»
Фото: Пелагия Тихонова / АГН «Москва»

МИД Великобритании вызвал российского посла в знак протеста против присоединения к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, сообщает Reuters со ссылкой на ведомство.

В Twitter-аккаунте внешнеполитического ведомства размещена картинка, где говорится, что «Донецк, Луганск, Херсон, Запорожье, Крым — это Украина». Глава британского правительства Лиз Трасс в Twitter также заявила, что эти территории являются частью Украины, а президент Владимир Путин своими действиями в отношении них «в очередной раз нарушает международное право».

Лондон после того, как в Кремле подписали договоры о присоединении данных регионов к России, ввел новые санкции против Москвы. В список попала глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Евросовет назвал присоединение регионов к России не имеющим законной силы
Политика
Фото:AP

Церемония подписания договора с республиками и областями прошла 30 сентября. На ней Путин заявил, что вхождение регионов в Россию — «это воля миллионов людей», и Москва «не предаст» выбор жителей Донбасса, Запорожья и Херсона. По его словам, эти территории связаны с Россией «общей судьбой и тысячелетней историей», и люди там, «несмотря на все испытания, пронесли через года любовь» к этой стране.

Присоединение прошло после состоявшихся 23-27 референдумов, по итогам которых большинство голосовавших выступили за вхождение регионов в состав России. Эти плебисциты Британия назвала «фальшивыми» и заявила, что «никогда» не признает их итоги.

Путин заявил, что Запад «искал и ищет новый шанс развалить Россию»
Политика

Читайте на РБК Pro
Pro
Вперед в СССР: советские навыки, которые пригодятся в работе и жизни
Статьи
Pro
Без лишних переживаний: практические приемы по управлению стрессом
Инструкции
Pro
Фото: Morris MacMatzen / Getty Images Как использовать зарубежный счет и избежать штрафов от налоговой
Инструкции
Pro
Офисный призыв: как мобилизация повлияет на отношение к сотрудникам 50+
Статьи
Pro
Фото: John Pryke / Getty Images Мир теряет краски: как серый стал главным цветом эпохи
Статьи
Pro
По каким отраслям ударят новые санкции ЕС
Прогнозы
Pro
Фото: Олег Яковлев / РБК Комиссия по брони, положение мобилизованных: как действовать кадровикам
Статьи
Pro
Зачем Adobe покупает Figma и почему это злит инвесторов и пользователей
Статьи

Президент Украины Владимир Зеленский указывал, что после проведения референдумов ему «не о чем будет разговаривать» с Путиным. Российский президент, выступая на церемонии в Кремле, отметил, что Москва все еще готова к переговорам с Киевом.

Зеленский после этого заявил, что и Киев готов говорить с Москвой, но пока Россию возглавляет Путин, никаких переговоров не будет. Украинский лидер также объявил, что страна подает заявку в НАТО. Ранее Москва выступала категорически против членства Украины в альянсе.

Авторы
Теги
Лилия Пашкова
Великобритания посол России присоединение к России
Материалы по теме
Британия ввела санкции против Нисанова, Махмудова и «Гознака»
Бизнес
Британский премьер заявила, что России никто не угрожает
Политика
Лондон ввел санкции против 33 лиц, связанных с референдумами в ЛНР и ДНР
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter