Британский МИД вызвал посла России из-за присоединения новых регионов
МИД Великобритании вызвал российского посла в знак протеста против присоединения к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, сообщает Reuters со ссылкой на ведомство.
В Twitter-аккаунте внешнеполитического ведомства размещена картинка, где говорится, что «Донецк, Луганск, Херсон, Запорожье, Крым — это Украина». Глава британского правительства Лиз Трасс в Twitter также заявила, что эти территории являются частью Украины, а президент Владимир Путин своими действиями в отношении них «в очередной раз нарушает международное право».
Лондон после того, как в Кремле подписали договоры о присоединении данных регионов к России, ввел новые санкции против Москвы. В список попала глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
Церемония подписания договора с республиками и областями прошла 30 сентября. На ней Путин заявил, что вхождение регионов в Россию — «это воля миллионов людей», и Москва «не предаст» выбор жителей Донбасса, Запорожья и Херсона. По его словам, эти территории связаны с Россией «общей судьбой и тысячелетней историей», и люди там, «несмотря на все испытания, пронесли через года любовь» к этой стране.
Присоединение прошло после состоявшихся 23-27 референдумов, по итогам которых большинство голосовавших выступили за вхождение регионов в состав России. Эти плебисциты Британия назвала «фальшивыми» и заявила, что «никогда» не признает их итоги.
Президент Украины Владимир Зеленский указывал, что после проведения референдумов ему «не о чем будет разговаривать» с Путиным. Российский президент, выступая на церемонии в Кремле, отметил, что Москва все еще готова к переговорам с Киевом.
Зеленский после этого заявил, что и Киев готов говорить с Москвой, но пока Россию возглавляет Путин, никаких переговоров не будет. Украинский лидер также объявил, что страна подает заявку в НАТО. Ранее Москва выступала категорически против членства Украины в альянсе.