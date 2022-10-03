В МИДы Финляндии и Португалии вызвали послов России

Хельсинки считает включение в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей «грубым нарушением» суверенитета Украины и Устава ООН. Также российского посла вызвали в МИД Португалии

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В МИД Финляндии вызвали посла России Павла Кузнецова из-за референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях и присоединения этих регионов, говорится в Twitter ведомства.

«МИД Финляндии вызвал сегодня посла России, чтобы выразить самое решительное осуждение фиктивных референдумов и заявления о незаконной аннексии оккупированных областей Украины Россией», — сказано в сообщении.

Отмечено, что эти действия являются «грубым нарушением суверенитета, территориальной целостности Украины и Устава ООН».

Посла России в Португалии Михаила Камынина также пригласили в МИД страны, он посетит ведомство во второй половине дня, сообщает корреспондент ТАСС.

После прошедшей 30 сентября в Кремле церемонии подписания договоров о присоединении утраченных Украиной территорий несколько стран осудили данные действия Москвы. Российских послов в министерства иностранных дел вызвали в Германии, Италии, Великобритании, Польше, Швеции и других странах.

Президент Владимир Путин, выступая на церемонии, заявил, что Запад не имеет «морального права» давать оценки выбору, сделанному жителями ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.