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Германия предупредила о приостановке экспорта энергии во Францию зимой

Крупнейший сетевой оператор Германии допустил приостановку поставок энергии во Францию
Германия поставляет электроэнергию в Австрию и Францию, но в случае необходимости экспорт может быть ограничен на несколько часов. FT пишет, что дефицит во Франции на любой срок усугубит кризис. Макрон объявлял о конце изобилия
Фото: Lars Baron / Getty Images
Фото: Lars Baron / Getty Images

В ближайшую зиму Германии, вероятно, придется ограничить экспорт электроэнергии в Францию и другие государства для обеспечения собственных потребностей. Об этом заявил в интервью Financial Times главный технический директор крупнейшего из четырех операторов электросетей Германии Amprion Хендрик Нойманн.

«Мы ожидаем крайне напряженную ситуацию в течение предстоящей зимы», — сказал Нойманн.

Нойманн указал, что вероятнее всего, энергопоставки будут сокращены на период в несколько часов, а не дней. Однако, как указывает издание, любое сокращение или прекращение экспорта электроэнергии во Францию может усугубить дефицит электричества, поскольку около половины из 56 французских атомных станций не работают: работа 32-х ядерных реактора была приостановлена летом для проведения техническиз работ, в том числе для устранения коррозии.

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В Amprion при этом выразили сомнение в словах вице-канцлера Роберта Хабека, заявившего, что Германии не угрожает кризис электроэнергии. «Если бы это было так, нас бы [правительство] не просило провести специальный анализ [рынка электроэнергии в зимний период]», — отметил Нойманн.

Германия уже продолжительный период является нетто-экспортером электроэнергии, в прошлом году ФРГ поставила в другие страны на 17 400 ГВтч больше, чем импортировала. В 2020 году — на 18 500 ГВтч больше. Крупнейшими покупателями немецкой электроэнергии были Франция и Австрия.

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Стоимость энергоносителей и удобрений в Западной Европе выросла на фоне российской военной операции на Украине и ответных санкций, нарушивших цепочки поставок. В результате европейские страны столкнулись с рекордным за несколько десятков лет ростом цен, в том числе на продукты и коммунальные услуги.

В Европе настал конец изобилия из-за ресурсного и климатического кризиса, заявил в конце августа французский президент Эмманюэль Макрон. Его сербский коллега Александр Вучич предупредил о риске отключений электроэнергии в Европе, назвав такую ситуацию энергетическим катаклизмом. США опасаются, что из-за дефицита энергии в зимний период европейские страны могут изменить свою позицию по санкциям против России, говорили источники CNN.

Власти России отмечали, что государствам Европы не следует пытаться ограничить Москву в энергетической сфере. Такую позицию, в частности, выразил президент Владимир Путин в начале сентября. «Поставлять ничего не будем вне рамок контрактов. Ничего навязанного делать не будем. И нам останется только одно — как в известной русской сказке приговаривать: «Мерзни, мерзни, волчий хвост», — сказал он.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
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