В Эстонии начали скупать электрогенераторы после слов Каллас об отключении электричества

Жители Эстонии начали скупать электрогенераторы после предупреждений премьер-министра Каи Каллас о возможном отключении электроэнергии, передает местный телеканал ERR.

Как рассказал телеканалу менеджер сети магазинов строительных товаров Bauhof (имеет 13 магазинов в Эстонии) Свенн Милли, в пятницу, 23 сентября, на полках оставались последние электрогенераторы (со своим заявлением Каллас выступила в четверг). По словам менеджера, за день магазин продал более 100 электрогенераторов, что превысило число продаж, совершенных за последние четыре месяца. «Первые покупки в нашем интернет-магазине были совершены спустя несколько минут после речи премьера», — добавил менеджер Bauhof.

Кроме электрогенераторов, увеличились и продажи сухих продуктов питания, корма для животных, предметов личной гигиены, фонариков и батареек. Исполнительный директор сети супермаркетов Rimi Вайдо Падумяэ сообщил, что продажи этих товаров за день выросли на 10%.

23 сентября эстонский премьер-министр заявила, что Россия может отключить Эстонию, Латвию и Литву от своей системы электроснабжения, и жители этих стран должны быть к этому готовы. «Хотя Эстония годами готовилась к экстренной десинхронизации от российской электросистемы, временные проблемы с электроснабжением все же могут возникнуть. К возможным отключениям электроэнергии разумно быть готовыми всем — и госучреждениям, и компаниям, и каждому человеку», — сказала Каллас (цитата по tv3.ee).

Между странами Балтии и Россией проходит 11 линий переменного тока, объясняет глава эстонского сетевого оператора Elering Таави Вескимяги. По ее словам, если отключить всех их сразу, то на какое-то время возникнет очень затруднительная ситуация.

«Действующая сейчас система обеспечивает стабильность энергосети. Однако если система небольшая, как в странах Балтии, выход из строя одной станции сильно повлияет на баланс производства и потребления. Если Россия нас отключит, то мы все равно справимся, но поддержание этой системы в рабочем состоянии требует значительно больше усилий», — добавил глава Elering.