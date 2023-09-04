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Большинство американцев сочли Байдена старым для нового срока

Опрос WSJ: 76% избирателей считают Байдена слишком старым для нового срока
Сюжет
Выборы в США
Президент США Джо Байден слишком стар, чтобы участвовать в новых выборах, считают 75% респондентов опроса WSJ. Дональда Трампа, который младше его всего на три года, слишком старым сочли 47% участников исследования
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Julia Nikhinson / Reuters)

Три четверти избирателей в США (76%) считают 80-летнего Джо Байдена слишком старым для переизбрания на второй срок, следует из опроса The Wall Street Journal. Газета провела исследование, опросив 1500 зарегистрированных избирателей по телефону и с помощью СМС, которая содержала ссылку на интернет-страницу с вопросами.

Дональда Трампа, занимавшего пост президента США с 2017 по 2021 год, назвали слишком старым, чтобы стать новым президентом США, только 47% американцев. Трампу 77, и он младше Байдена только на три года. Только 39% опрошенных избирателей отозвались о нынешнем президенте положительно, сообщает газета.

Более половины (57%) респондентов заявили, что недовольны работой Байдена, а одобряют деятельность лидера США 42%. Больше всего недовольство электората вызывают высокая инфляция и рост цен (не одобряют 63%), политика США относительно укрепления границ (63%) и в отношении Китая (55%). Политику США в отношении Украины не одобряют 52% респондентов, одобряют — 42%.

Участники исследования считают, что на посту президента Трамп был продуктивнее Байдена. 51% опрошенных заявили, что экс-глава США имеет рекордное количество достижений за время президентства, а о нынешнем главе государства такого мнения придерживаются лишь 40%. Только 36% избирателей согласились с тезисом, что психическое здоровье Байдена позволяет ему исполнять обязанности президента. С аналогичным утверждением про Трампа согласились 46%.

Зато приятным и честным Байдена считает больше респондентов, чем Трампа: 48% опрошенных назвали нынешнего президента располагающим, а 45% считают его добропорядочным. О Трампе так отозвались 31 и 35% американских избирателей соответственно.

Более трети опрошенных (37%) считают, что судебные дела в отношении Трампа сделали его менее привлекательным кандидатом на пост президента. Практически каждый четвертый (24%) ответил, что судебные дела в отношении экс- президента США, напротив, склоняют их проголосовать на будущих выборах за него.

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В ноябре 2022-го Трамп объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборы 2024 года, а Байден подтвердил намерение участвовать в президентской гонке в апреле 2023 года.

Отвечая на вопрос, за кого бы они отдали свой голос, если бы выборы состоялись сегодня, 40% сообщили WSJ, отдали бы свой голос Дональду Трампу. За Джо Байдена проголосовали бы 39%. Похожую динамику показывают и другие опросы.

За 2023 год против бывшего президента США выдвинули несколько обвинений: в выплатах $130 тыс. порнозвезде Сторми Дэниелс, в ненадлежащем обращении с секретными документами, в сговоре с целью обмана правительства. В апреле президента арестовали по делу о подкупе Дэниелс. 15 августа Трампу предъявили уголовные обвинения в четвертый раз — теперь в попытке отменить поражение на президентских выборах 2020 года в штате Джорджия. Кроме экс-президента по делу проходят 18 человек, их обвиняют в рэкете, ложных заявлениях, склонении должностных лиц к нарушению присяги, подделке документов, давлении на свидетелей, краже компьютеров и лжесвидетельстве. Трамп через адвокатов попросил суд назначить заседание по этому делу на 2026 год.

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