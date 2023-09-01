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Байден собрал штаб из-за импичмента и изучил опыт Клинтона и Левински

NBC: Белый дом сформировал команду для борьбы с импичментом Байдена
Республиканцы обвиняют Байдена и его семью в коррупции, Белый дом в ответ собрал команду юристов из-за возможной попытки импичмента — в качестве примера специалисты рассматривают скандал с Клинтоном и Моникой Левински
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Kevin Wurm / Reuters)

Белый дом сформировал оперативный штаб для энергичной и агрессивной реакции на предположительные планы республиканцев добиться импичмента президента-демократа Джо Байдена, передает телеканал NBC со ссылкой на источники.

«Сравнение [угрозы] этого импичмента с прошлыми — это не сравнение яблок с яблоками или даже яблок с апельсинами; это сравнение яблок со слонами», — оценил один из советников Белого дома, подчеркнув, что прежде в современной истории импичмент «не был основан на каких бы то ни было доказательствах».

Помощники Байдена изучили историю сексуального скандала президента-демократа Билла Клинтона и сотрудницы Белого дома Моники Левински, произошедшего в 1998 году (тогда нужная доля конгрессменов не поддержала идею импичмента). Белый дом счел ту ситуацию образцом, как выстроить эффективную оборону и заставить Республиканскую партию понести политические издержки, рассказал источник телеканала.

Подготовка к вероятным попытка импичмента началась в январе, с первого дня заседаний нового состава палаты представителей, большинство в котором оказалось у республиканцев. В состав команды вошли два десятка юристов, помощники конгрессменов и специалисты по связям с общественностью. Их работа отделена от деятельности остальной части помощников президента, чтобы те не «увязали в мелочах текущих расследований».

После того, как спикер палаты Кевин Маккарти (республиканец) назвал изучение возможности импичмента «естественным шагом вперед», сотрудники Белого дома провели августовское время отпусков за изучением заявлений членов Республиканской партии.

По словам собеседника NBC, демократы планируют убедить общественность в том, что политика республиканцев «оторвана от дел», так как те добиваются импичмента и сражаются за планы бюджета, что может нарушить работу правительства.

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Поводом для импичмента стали подозрения Байдена в коррупции, заявлял спикер палаты представителей. По его мнению, коррумпирована вся семья президента США. «Если вы посмотрите на всю информацию, которую мы смогли собрать до сих пор, естественным шагом вперед станет расследование по вопросу импичмента», — уверял конгрессмен. Республиканцы настаивают, что Байден весной 2014-го обедал вместе с бывшей владелицей девелопера «Интеко» и вдовой мэра Москвы Юрия Лужкова Еленой Батуриной и занимался «торговлей влиянием». Байден отвергает обвинения.

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