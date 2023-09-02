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WSJ сообщила о росте поддержки Трампа среди республиканцев

Опрос WSJ: Трампа на праймериз поддержат 59% республиканцев, Десантиса — 13%
Сюжет
Выборы президента США
Опрос показывает, что уголовные обвинения против Трампа только увеличили его рейтинг среди избирателей-республиканцев, отмечает издание. Поддержка его основного соперника — губернатора Флориды Рона Десантиса — рухнула почти вдвое
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Joe Raedle / Getty Images)

Экс-президент Дональд Трамп расширил свое преимущество в борьбе за выдвижение в президенты США от Республиканской партии, показывает новый опрос The Wall Street Journal. Его готовы поддержать на праймериз 59% избирателей-республиканцев, что на 11 п.п. больше, чем в апреле.

Как пишет газета, то, что ранее было борьбой двух кандидатов за выдвижение, стало гонкой, в которой у Трампа на данный момент нет серьезного соперника. Губернатор Флориды Рон Десантис, который считался таковым, сейчас имеет поддержку 13% республиканских избирателей, едва опережая остальных кандидатов. Показатель упал почти вдвое с апреля, когда он составлял 24%.

«Единственный кандидат, который еще в апреле действительно выглядел как потенциальный соперник, которому, казалось, было что рассказать, полностью потерпел крах, и эти голоса достались Трампу», — отмечает социолог-демократ Майкл Бочиан, который проводил опрос вместе с социологом-республиканцем Тони Фабрицио.

Опрос показывает одну из примечательных особенностей предстоящих в 2024 году республиканских праймериз, пишет издание: уголовные дела, которые в прошлом могли бы погубить кандидата, в данном случае только укрепили фаворита гонки.

Трамп занимал пост президента в 2017–2021 годах. На выборах 2020 года он уступил демократу Джо Байдену. В ноябре 2022-го бывший американский лидер объявил, что снова выдвигается на пост президента.

Против Трампа выдвинуты четыре обвинения, в том числе в сговоре после выборов 2020 года, который привел к штурму Капитолия в январе 2021-го, попытках отменить его поражение на голосовании в Джорджии на тех же выборах, хранении секретных документах в его резиденции во Флориде и подлоге финансовой документации. Судебный процесс запланирован на март 2024 года.

25 августа экс-президента арестовали, он провел за решеткой 20 минут, после чего его выпустили под залог $200 тыс. Трамп вины не признает и называет обвинения против него мошенничеством.

Более 60% избирателей-республиканцев предстоящих праймериз, отвечая на вопрос об обвинениях, предъявленных экс-президенту, сочли их политически мотивированными и необоснованными. Около 78% назвали действия Трампа после выборов 2020 года законными усилиями по обеспечению точности подсчета голосов. При этом только 16% республиканских избирателей считают, что он пытался незаконно помешать конгрессу подтвердить результаты выборов, которые проиграл.

Около половины (48%) республиканцев сказали, что обвинения в адрес Трампа повысили вероятность того, что они проголосуют за него, 16% заявили, что шансов на то, что они поддержат экс-президента, стало меньше.

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В опросе WSJ приняли участие 600 избирателей Республиканской партии, которые заявили, что будут участвовать в президентских праймериз или кокусах (процесс определения единого кандидата на президентских выборах). Исследование проводилось с 24 по 30 августа. Погрешность составляет около 4 п.п, отмечает газета.

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Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

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