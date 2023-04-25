Байден объявил о планах участвовать в выборах президента США в 2024-м

Байден объявил о своем решении баллотироваться на новый президентский срок в 2024 году

Байдену 80 лет, он является старейшим американцем на этой должности. Ранее он говорил, что окончательное решение об участии в выборах будет зависеть от состояния его здоровья и обсуждений с семьей

Джо Байден (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Президент США Джо Байден официально объявил о своей заявке на переизбрание в 2024 году, подчеркнув, что хочет закончить работу, которую он начал, когда страну охватила «смертельная пандемия», а экономика и демократия оказались под угрозой.

В трехминутном видеоролике, который Байден выложил на YouTube, президент США говорит, что первые годы своего пребывания в должности он провел в борьбе за демократию и свободу. По его словам, «экстремисты MAGA» по всей стране, использующие лозунги экс-президента Дональда Трампа Make America Great Again («Сделаем Америку снова великой». — РБК), угрожают этим свободам.

«Когда я баллотировался в президенты четыре года назад, я сказал, что мы сражаемся за душу Америки. И мы все еще живы. <...> Вот почему я баллотируюсь на переизбрание», — подчеркнул Байден.

Действующий вице-президент США Камала Харрис после объявления Байдена также заявила в Twitter, что будет выдвигаться в качестве кандидата в вице-президенты в паре с ним.

Байдену 80 лет, он является 46-м президентом США и старейшим на этой должности. На выборах 2020 года основным соперником Байдена был Дональд Трамп, который в итоге уступил с 46,9% голосов против 51,3%.

В ноябре прошлого года Байден говорил, что окончательное решение об участии в выборах будет зависеть от состояния его здоровья и обсуждений с семьей. При этом, по информации The Wall Street Journal, в декабре 2022 года советники Байдена уже начали обсуждать вопросы подготовки его предвыборной кампании.

Выборы президента США пройдут в 2024 году. Традиционно они проходят в ноябре, а инаугурация избранного главы государства — в январе следующего года. Ранее о своем намерении баллотироваться от Республиканской партии объявил Трамп. В январе экс-президент начал свою предвыборную кампанию.

Свою заявку также подали юрист Роберт Кеннеди (племянник 35-го президента США Джона Кеннеди), экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли и предприниматель Вивек Рамасвами. Bloomberg называл основным потенциальным соперником Трампа губернатора Флориды от республиканцев Рона Десантиса, который официально еще не объявлял о решении баллотироваться. В числе потенциальных кандидатов в президенты газета The Washington Post называла бывшего вице-президента Майка Пенса, министра транспорта Пита Буттиджича и сенатора Берни Сандерса.

Опрос NBC ранее показал, что большинство американцев не хотели бы вновь видеть Трампа и Байдена кандидатами в президенты. В то же время оба кандидата остаются лидерами среди сторонников своих партий.