Шрёдер заявил, что идея Зеленского «отвоевать» Крым лишена смысла
Идея украинского президента Владимира Зеленского вернуть Крым военным путем лишена смысла, регион уже является российским, заявил экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер в интервью испанской газете ABC.
«Это вопрос, который может быть решен со временем, возможно, не за 99 лет, как в случае с Гонконгом, но он может быть решен перед лицом следующего поколения», — сказал он, напомнив, что полуостров Украине передал Никита Хрущев, когда она еще входила в состав СССР.
23 августа на онлайн-саммите «Крымская платформа» Зеленский заявил, что Украина вернет Крым «любыми средствами, которые сочтет правильными, не консультируясь с другими странами». Премьер-министр Денис Шмыгаль добавил, что Украина готова провести демилитаризацию Крыма, пояснив, что с территории региона ведется обстрел украинских территорий, что делает легитимными удары по полуострову.
По словам украинского лидера, у Киева уже есть стратегия восстановления полуострова, которую власти намерены реализовать после его перехода в состав Украины, передавал «Укринформ».
Губернатор региона Сергей Аксенов назвал эти заявления клоунадой и сказал, что Украине не видать Крыма «как своих ушей».
Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума. Власти Украины и западных стран не признали итогов голосования и обвинили Россию в аннексии полуострова. Москва считает вопрос принадлежности Крыма закрытым.