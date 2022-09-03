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Шрёдер заявил, что идея Зеленского «отвоевать» Крым лишена смысла

Идея украинский президент Владимир Зеленский вернуть Крым военным путем, лишено смысла, считает экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер. Он сказал, что этот вопрос может решиться со временем, но сейчас регион является российским
Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости
Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Идея украинского президента Владимира Зеленского вернуть Крым военным путем лишена смысла, регион уже является российским, заявил экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер в интервью испанской газете ABC.

«Это вопрос, который может быть решен со временем, возможно, не за 99 лет, как в случае с Гонконгом, но он может быть решен перед лицом следующего поколения», — сказал он, напомнив, что полуостров Украине передал Никита Хрущев, когда она еще входила в состав СССР.

23 августа на онлайн-саммите «Крымская платформа» Зеленский заявил, что Украина вернет Крым «любыми средствами, которые сочтет правильными, не консультируясь с другими странами». Премьер-министр Денис Шмыгаль добавил, что Украина готова провести демилитаризацию Крыма, пояснив, что с территории региона ведется обстрел украинских территорий, что делает легитимными удары по полуострову.

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По словам украинского лидера, у Киева уже есть стратегия восстановления полуострова, которую власти намерены реализовать после его перехода в состав Украины, передавал «Укринформ».

Губернатор региона Сергей Аксенов назвал эти заявления клоунадой и сказал, что Украине не видать Крыма «как своих ушей».

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума. Власти Украины и западных стран не признали итогов голосования и обвинили Россию в аннексии полуострова. Москва считает вопрос принадлежности Крыма закрытым.

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