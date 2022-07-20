Путин обвинил Киев в нежелании выполнять стамбульские договоренности

Владимир Путин в ответ на вопрос о готовности встретится с Владимиром Зеленским обвинил Киев в нежелании выполнять стамбульские договоренности. При этом на Украине заявили, что переговоры сторон прекратились из-за событий в Буче

Российский президент не встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским, поскольку в Киеве не желают выполнять обязанности в рамках стамбульских договоренностей. Об этом заявил Владимир Путин по итогам саммита в Тегеране, передает «РИА Новости».

«Для того, чтобы создать эти условия (для переговоров. — РБК), наши войска отошли из центра Украины, из Киева. Киевские власти отказались от исполнения этих соглашений, хотя они были практически достигнуты. Так что конечный результат зависит, конечно, не от посредников, а от желания договаривающихся сторон исполнять достигнутые договоренности. Мы видим сегодня, что такого желания у киевских властей нет», — сказал Путин.

Какие конкретно договоренности Киев отказался выполнять Владимир Путин не сказал.

Переговоры по урегулированию на Украине начались 27 февраля, стороны провели несколько раундов очно и несколько — в режиме видеосвязи. Наибольшего прогресса делегации достигли во время встречи с участием глав МИД России, Украины и Турции в Стамбуле 29 марта.

По итогам встречи глава российской делегации и помощник президента Владимир Мединский заявил, что Россия сделала «два огромных шага к миру» и решилась на них после письменных предложений Киева, которые стали его «первым сформулированным стремлением к компромиссу». Предложения, сказал Мединский, касались в том числе нейтрального статуса Украины. Среди пунктов, которые называли обе стороны, — отказ Киева от стремления вернуть Крым военным путем, отказ Украины от стремления вступать в какие-либо военно-политические союзы и гарантии безопасности для нее со стороны третьих стран.

Однако в начале мая и Украина, и Россия заявили о приостановке обсуждений мирного соглашения. Замглавы МИД России Андрей Руденко сказал, что Киев «практически вышел» из мирных переговоров, а советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что после последней очной встречи в Стамбуле «каких-то изменений, продвижения вперед нет». Ранее Подоляк заявил, что события в Буче изменили «эмоциональный фон» и украинское общество стало относиться к переговорам с Россией с «гораздо большим негативом».

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В Москве материалы из Бучи назвали постановкой и провокацией. Там заявили, что российские военные покинули Бучу 30 марта и они непричастны к убийствам мирного населения. За то время, пока город контролировала российская армия, «ни один местный житель не пострадал», сказали в ведомстве.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что возобновление переговоров между Москвой и Киевом возможно только после победы Украины на поле боя. По его словам, Владимир Зеленский придерживается в этом вопросе «принципиальной позиции»: не исключает переговоров, но считает, что сейчас для этого «нет оснований, учитывая агрессивное поведение России».

При этом сам Зеленский неоднократно говорил, что единственный российский политик, с которым он готов вести переговоры, — Владимир Путин. По его словам, единственной целью их переговоров должен стать прекращение огня. В Москве в свою очередь заявляют, что Путин и Зеленский могут встретиться только для подписания мирного соглашения.