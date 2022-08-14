В ДНР сообщили, что союзные силы прорвали оборону ВСУ под Угледаром
Силы Народной милиции ДНР при поддержке российской армии прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) и значительно продвинулись в направлении Угледара, сообщил заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.
«Бойцы Шахтерской дивизии армии ДНР при поддержке подразделений ВС РФ прорвали оборону ВСУ и серьезно продвинулись на Угледарском направлении. ВСУ понесли тяжелейшие потери в технике и живой силе», — написал он в своем Telegram-канале.
Угледар — город Донецкой области, расположенный примерно в 60 км к юго-западу от Донецка. Население города по состоянию на 2019 год — 14,8 тыс. человек.
Глава ДНР Денис Пушилин еще 13 июля заявлял, что наступление на позиции ВСУ ведется на четырех направлениях, в том числе в направлении Угледара.
Россия проводит военную спецоперацию по «денацификации и демилитаризации» Украины с 24 февраля. Ранее в этот Минобороны сообщило о взятии под контроль населенного пункта Уды в Харьковской области. Кроме этого, ВКС России нанесли удары по пункту временной дислокации 66-й механизированной бригады ВСУ близ населенного пункта Дзержинск Донецкой народной республики и уничтожили «до 40 националистов» и единиц военной техники, уточняли в военном ведомстве.
По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.
Всего с начала военной операции на Украине уничтожено 267 самолетов, 148 вертолетов, 1738 беспилотников, 365 зенитных ракетных комплексов, 4303 танка, 798 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3298 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4888 единиц специальной военной автомобильной техники.