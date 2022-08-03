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Военная операция на Украине ,  
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В ДНР сообщили, что союзные силы «выбили» ВСУ с южной окраины Марьинки

Фото: Глеб Гаранич / Reuters
Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Cоюзные силы продолжают наступление на Марьинку и уже «выбили» ВСУ с южных окраин города, заявил заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов в своем Telegram-канале.

Марьинка — город районного значения в Донецкой области, расположенный примерно в 30 км к западу от Донецка. В 2020 году население города составляло 9,3 тыс. человек.

Кроме этого, по его словам, половина поселка Пески также находится под контролем ДНР. «Оставшуюся половину враг, скорее всего, оставил, но это предварительно. Будет ясно после зачистки», — добавил он.

Отдельно Безсонов отметил «успехи» в районе Авдеевки, Соледара и Артемовска. «Наша арта (артиллерия. — РБК) активно перемалывает опорные пункты ВСУ по всему фронту», — заключил он.

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Фото:Владимир Гердо / ТАСС

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент Владимир Путин объявил ее целями необходимость «демилитаризации и денацификации» соседнего государства. Киев в ответ разорвал с Москвой дипломатические отношения и объявил всеобщую мобилизацию.

3 августа российское Минобороны сообщило о нанесении ударов по трем пунктам управления около сел Веселая Долина в ДНР и Юльевка Запорожской области. Всего за прошедшие сутки, по данным военного ведомства, военные поразили 133 района, где находились служащие и техника ВСУ.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

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