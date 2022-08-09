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Кадыров заявил о взятии под контроль территории завода Knauf в Соледаре

Силы чеченского спецподразделения Росгвардии «Ахмат» совместно с войсками ЛНР и ДНР взяли под контроль территорию завода Knauf в Соледаре (Донецкая область). Об этом заявил и.о. командира «Ахмата» Ахмед Сайдарханов на видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале главы Чечни Рамзана Кадырова.

«Силами союзных войск в городе Соледаре взята под контроль территория завода Knauf», — говорится в сообщении.

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По словам Кадырова, специальная военная операция российских войск на Украине идет в штатном режиме. О ее начале президент Владимир Путин объявил утром 24 февраля.

Чеченские военные отправились на Украину немногим позже начала военной операции, впоследствии Кадыров не раз сообщал о поехавших туда добровольцах. Глава Чечни заверил, что они будут проходить наиболее горячие точки. Он неоднократно сообщал об их действиях в рамках военной операции. После взятия территорий Луганской области Украины под полный контроль российских военных и сил республик Донбасса глава ЛНР Леонид Пасечник удостоил Кадырова звания героя республики и поблагодарил чеченцев за помощь «в противостоянии с украинскими нацистами».

Действия чеченских подразделений на Донбассе стала одной из тем разговоров Кадырова с Путиным. Глава региона встретился с президентом в начале августа на полях саммита Путин с турецким лидером Реджеп Тайип Эрдоганом.

Теги
Рамзан Кадыров "Ахмат" Чечня Украина Донецкая область ДНР ЛНР
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