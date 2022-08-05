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Силы ДНР установили контроль над поселком Пески

Фото: Alessandro Guerra / EPA / ТАСС
Фото: Alessandro Guerra / EPA / ТАСС

Поселок Пески находится под контролем сил Донецкой народной республики. Об этом в эфире «Первого канала» заявил замкомандира 11-го отдельного гвардейского мотострелкового Енакиево-Дунайского полка ДНР Илья Емельянов.

«Что сам поселок [Пески] под нашим контролем, это можно с уверенностью сказать», — ответил он на соответствующий вопрос (цитата по ТАСС).

В ДНР сообщили, что союзные силы «выбили» ВСУ с южной окраины Марьинки
Политика
Фото:Глеб Гаранич / Reuters

3 августа власти ДНР сообщили, что им удалось выбить с южных окраин города Марьинка силы ВСУ. Тогда же стало известно, что силы ДНР установили контроль над половиной поселка Пески.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Теги
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