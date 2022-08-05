Силы ДНР установили контроль над поселком Пески

Фото: Alessandro Guerra / EPA / ТАСС

Поселок Пески находится под контролем сил Донецкой народной республики. Об этом в эфире «Первого канала» заявил замкомандира 11-го отдельного гвардейского мотострелкового Енакиево-Дунайского полка ДНР Илья Емельянов.

«Что сам поселок [Пески] под нашим контролем, это можно с уверенностью сказать», — ответил он на соответствующий вопрос (цитата по ТАСС).

3 августа власти ДНР сообщили, что им удалось выбить с южных окраин города Марьинка силы ВСУ. Тогда же стало известно, что силы ДНР установили контроль над половиной поселка Пески.