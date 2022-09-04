Лидер оппозиции ФРГ предупредил о блэкаутах в стране этой зимой

По словам лидера ХДС Фридриха Мерца, если правительство продолжит отказываться от атомной энергетики «по идеологическим причинам», то Германия уже зимой столкнется с массовыми отключениями электроэнергии

Фото: Sascha Steinbach / EPA / ТАСС

Германия уже этой зимой может столкнуться с массовыми отключениями электроэнергии. Об этом в интервью Bild заявил лидер партии «Христианско-демократический союз Германии» (ХДС) Фридрих Мерц.

«Если правительство будет продолжать в том же духе, придерживаться отказа от атомной энергетики по идеологическим причинам, нам грозит отключение электричества в начале следующего года», — сказал он и призвал приобрести новые тепловыделяющие элементы для продолжения работы АЭС в Германии.

Власти Германии начали закрывать АЭС в 2011 году после аварии на Фукусиме. В нынешнем году из-за сокращения поставок российского газа некоторые германские политики предлагали продлить работу трех АЭС до 2024 года. Однако, по словам министра по делам экономики и защиты климата Германии Роберта Хабека, даже если сроки работы АЭС продлят, потребление газа в стране снизится только на 2%.

На фоне климатических изменений и антироссийских санкций страны ЕС, в том числе Германия, столкнулись с рекордной инфляцией и дефицитом энергоресурсов. Некоторые страны ввели особый режим в энергетике для экономии топлива к холодам. В Германии, в частности, этой осенью и зимой все общественные здания будут отапливаться до 19 градусов вместо 22.

Канцлер Германии Олаф Шольц объяснял нынешний кризис сокращением поставок газа со стороны Москвы. По данным GIE, уровень заполненности немецких газохранилищ на 4 сентября составляет 85,02%.

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Снижение прокачки газа по «Северному потоку» — основному газовому трубопроводу из России в ФРГ — началось с середины июня: сначала прокачка упала со 167 млн до 100 млн куб. м газа в сутки, затем — до 35 млн куб. м. «Газпром» объяснил это проблемами с газовыми турбинами, техобслуживанием которых занимается Siemens. 2 сентября «Газпром» сообщил о полной остановке газопровода «Северный поток» по итогам регламентных работ до устранения всех замечаний к работе оборудования.

В Siemens считают, что российская сторона сократила прокачку по «Северному потоку» по политическим причинам. Москва это отвергает.