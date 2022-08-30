Кремль назвал единственное препятствие для поставок газа в ЕС

Санкции Запада не дают нормально обслуживать «Северный поток», это создает препятствия для выполнения Россией обязательств по газу, пояснили в Кремле. По его словам, за иррациональные действия властей ЕС платят простые граждане

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Поставкам российского газа в Европу мешают только технологические проблемы, вызванные западными санкциями, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Европейские страны, Канада, США, Великобритания ввели санкции, которые не позволяют проводить нормальное сервисное обслуживание и ремонтные работы, а также не позволяют юридически оформить возвращение необходимых агрегатов в места их эксплуатации. Других препятствий для выполнения Россией своих обязательств нет», — пояснил он.

По словам Пескова, ситуация относится «к сфере тех иррациональных действий европейцев, которые очень трудно понять и, наверное, невозможно объяснить». За это приходится платить простым гражданам, отметил представитель Кремля.

19 августа «Газпром» сообщил, что на три дня, с 31 августа по 2 сентября, приостановит поставки газа по «Северному потоку» для ремонта единственной рабочей турбины Trent 60. Ремонт выполнят вместе со специалистами Siemens. Компания пообещала после работ, если не обнаружатся технические неисправности двигателя, возобновить поставки до уровня 33 млн куб. м в сутки.

Этот объем составляет лишь 20% от мощности газопровода, до такого уровня «Газпром» сократил поставки в конце июля. Компания приняла это решение из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, связанных с канадскими санкциями.