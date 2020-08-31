Член КС оппозиции заявил о готовности к диалогу об изменении Конституции

Максим Знак (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

Белорусская оппозиция готова к любому позитивному диалогу с властями, в том числе и к обсуждению конституционной реформы. Об этом заявил член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Максим Знак во время пресс-конференции в понедельник. Трансляция велась на YouTube-канале совета.

«Мы примем участие в любом позитивном диалоге, включая возможное обсуждение конституционной реформы», — сказал Знак, отметив, что сейчас никакого диалога с властями нет. При этом оппозиционер опасается, что потенциальный диалог с властями Белоруссии может быть «подменой понятий» и не иметь реальных последствий.

Член президиума совета Павел Латушко сообщил о намерении создать и зарегистрировать общественное движение, целью которого станут переговоры с официальным Минском.

«Нужно начинать думать о создании общественного движения, соответствующим образом оформленного, зарегистрированного <...>, чтобы показать власти, что есть субъект переговоров», — пояснил Латушко.